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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Жилой дом загорелся в центре Ростова

Очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля

1 апреля 2024, 19:15
Фото: 1MI
Жилой дом загорелся в центре Ростова

Жилой дом загорелся в центре Ростова 1 апреля

В Нахичевани в Ростове пожар произошел в частном доме, сообщают в социальных сетях очевидцы. Ему предшествовал громкий хлопок, которые слышали горожане.

Происшествие случилось на улице 33-я Линия в Ростове. Очевидцы сообщили о громком хлопке в частном доме. Здание охватил огонь. Жильцы и соседи выбежали на улицу. К месту событий вызвали спасателей.

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Жилой дом загорелся в центре Ростова
Видео: t.me/don_mash

По неподтвержденным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

К настоящему времени пожар ликвидирован силами 16 спасателей и пяти единиц техники.

В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате инцидента. Его личность устанавливается.

Ранее склад издательства «Феникс» сгорел в Ростове на Доватора.

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