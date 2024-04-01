Очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Происшествие случилось на улице 33-я Линия в Ростове. Очевидцы сообщили о громком хлопке в частном доме. Здание охватил огонь. Жильцы и соседи выбежали на улицу. К месту событий вызвали спасателей.
По неподтвержденным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили.
К настоящему времени пожар ликвидирован силами 16 спасателей и пяти единиц техники.
В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате инцидента. Его личность устанавливается.
Ранее склад издательства «Феникс» сгорел в Ростове на Доватора.