Названы самые комфортные для проживания города России

Также стоит отметить, что город долгое время ассоциировался с плохой экологией. Для решения этой проблемы «Норникель» запустил «Серную программу». Ее цель — снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. На первом этапе ее реализации планируется снизить их на 45%. В проект компания уже вложила более 180 млрд рублей. Начиная с 2021 года компания также развивает инициативу «Чистый Норильск». Ее реализация предполагает в течение десяти лет демонтировать около 500 объектов, убрать 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.