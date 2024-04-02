Названы самые комфортные для проживания города России

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
По его данным, наиболее благополучным среди мегаполисов была признана Москва, чей индекс качества городской среды достиг 304 балла из 360 возможных, далее идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Среди городов численностью не менее 250 тыс. человек лидерами стали подмосковные Мытищи и Химки, а также Ярославль. Об этом пишет prmira.ru.
При подготовке рейтинга отдельно рассматривали и города, находящиеся в условно дискомфортном климате. Так, среди городов от 100 тыс. до одного миллиона жителей лидирует Ханты-Мансийск с 252 баллами. На втором месте с 228 баллами расположился Сургут. А третью позицию занял Норильск — 225 баллов.
Ряд экспертов полагают, что Норильск, который относится к городам с довольно суровыми климатическими и экологическими условиями, в течение последних лет заметно преобразился. В 2017 году компания «Норникель» за собственные средства провела широкополосный интернет. В 2020 году благодаря компании город обрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», где сегодня проводятся все значимые спортивные мероприятия, а сам комплекс стал одним из лучших на территории Арктики.
В городе реализуется и масштабная программа реновации. До 2035 года на эти цели планируется потратить до 120 млрд рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. При этом свыше 81 млрд рублей от этой суммы намерен вложить «Норникель». Этот проект получил название «Северный полис будущего». Созданием проекта занимались дизайнеры и архитекторы. Его также по достоинству оценили и норильчане, а также федеральные власти.
В связи с суровыми зимами на общественных маршрутах работают специальные автобусы с обогревом. Оборудованы более полусотни обогреваемых остановок, где можно согреть руки и зарядить телефон.
Также стоит отметить, что город долгое время ассоциировался с плохой экологией. Для решения этой проблемы «Норникель» запустил «Серную программу». Ее цель — снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. На первом этапе ее реализации планируется снизить их на 45%. В проект компания уже вложила более 180 млрд рублей. Начиная с 2021 года компания также развивает инициативу «Чистый Норильск». Ее реализация предполагает в течение десяти лет демонтировать около 500 объектов, убрать 2 млн тонн мусора и 600 тыс. тонн металлолома.
Опыт Норильска показывает: для того чтобы запустить проекты, меняющие жизнь населения города на более комфортную, требуются немалые вложения. Государство не готово справляться с этой задачей без помощи бизнеса. Нынешняя тенденция такова, что бизнес становится главным катализатором перемен, и она набирает обороты.