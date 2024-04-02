Жительница Кузбасса получила более миллиона рублей за несуществующую дочь

С этими средствами она купила себе частный дом, переписав его на себя, но при этом в договоре указала завышенную стоимость — 500 тысяч рублей, хотя фактически заплатила всего 120 тысяч. Оставшуюся сумму «мать» потратила по своему усмотрению.