Жительница Кузбасса получила более миллиона рублей за несуществующую дочь

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В мае 2021 года женщина из Прокопьевска приобрела поддельное свидетельство о рождении своей дочери. Используя это свидетельство, она оформила маткапитал и получила более 480 тысяч рублей, пишет vse42.ru.
С этими средствами она купила себе частный дом, переписав его на себя, но при этом в договоре указала завышенную стоимость — 500 тысяч рублей, хотя фактически заплатила всего 120 тысяч. Оставшуюся сумму «мать» потратила по своему усмотрению.
После этого она обратилась за получением единовременного пособия и ежемесячных выплат по уходу за «ребенком». Сначала она получала эти выплаты в Прокопьевске, а потом переехала в Оренбургскую область и продолжала получать деньги оттуда.
В общей сложности женщина смогла присвоить себе более миллиона рублей. Однако, после того как была выявлена мошенническая схема, она была задержана. Сейчас ее уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. 26-летней обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.