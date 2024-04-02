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Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Жительница Кузбасса получила более миллиона рублей за несуществующую дочь

2 апреля 2024, 19:34
Жительница Кузбасса предстанет перед судом за получение выплат в размере более миллиона рублей за несуществующую дочь.

В мае 2021 года женщина из Прокопьевска приобрела поддельное свидетельство о рождении своей дочери. Используя это свидетельство, она оформила маткапитал и получила более 480 тысяч рублей, пишет vse42.ru.

С этими средствами она купила себе частный дом, переписав его на себя, но при этом в договоре указала завышенную стоимость — 500 тысяч рублей, хотя фактически заплатила всего 120 тысяч. Оставшуюся сумму «мать» потратила по своему усмотрению.

После этого она обратилась за получением единовременного пособия и ежемесячных выплат по уходу за «ребенком». Сначала она получала эти выплаты в Прокопьевске, а потом переехала в Оренбургскую область и продолжала получать деньги оттуда.

В общей сложности женщина смогла присвоить себе более миллиона рублей. Однако, после того как была выявлена мошенническая схема, она была задержана. Сейчас ее уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. 26-летней обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

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