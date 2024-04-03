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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове

Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове

3 апреля 2024, 13:01
Фото: 61.mchs.gov.ru
Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове
В Азове Ростовской области начался сильный пожар на территории полимерного завода, сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации местных жителей, началось возгорание на складе полимерного предприятия. Горожане снимают все на видео и делятся кадрами в Интернете.

В роликах видно полыхающее здание и пламя высотой в несколько этажей. От него поднимаются в небо клубы черного дыма и распространяются по округе.

Очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля
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В роликах видно полыхающее здание и пламя высотой в несколько этажей. От него поднимаются в небо клубы черного дыма и распространяются по округе.
Видео: ТГ «Азов События»

Добавим, что официальной информации о возгорании не поступало, она уточняется. В комментариях люди пишут, что пожар только усиливается.

«Горят поддоны, на здание пожар не перешел», — уточняют горожане.

Ранее очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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