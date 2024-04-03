Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По информации местных жителей, началось возгорание на складе полимерного предприятия. Горожане снимают все на видео и делятся кадрами в Интернете.
В роликах видно полыхающее здание и пламя высотой в несколько этажей. От него поднимаются в небо клубы черного дыма и распространяются по округе.
Добавим, что официальной информации о возгорании не поступало, она уточняется. В комментариях люди пишут, что пожар только усиливается.
«Горят поддоны, на здание пожар не перешел», — уточняют горожане.
Ранее очевидцы сообщили о громком хлопке и пожаре в центре Ростова 1 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.