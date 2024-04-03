Росконгресс назвал даты проведения Российского винодельческого форума

Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев отметил, что решения, принятые на этом ежегодном отраслевым событии, во многом определяют направления работы всей отрасли на текущий год. Он также напомнил, что нельзя забывать, что отечественное виноделие развивается опережающими темпами.