Росконгресс назвал даты проведения Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Как отмечается, целью мероприятия является обсуждение стратегий и инициатив, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию российского винного рынка в текущих условиях госрегулирования и господдержки винодельческой отрасли. Об этом пишет 56orb.ru.
Общение производителей, потребителей и регуляторов рынка вина играет важное значение для развитии отрасли, отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. По его мнению, обмен опытом и мнениями дает возможность разработать стратегию для повышения конкурентоспособности сектора.
«Участие всех заинтересованных сторон позволяет выработать конструктивные пути развития, которые способствуют достижению новых высот в виноделии», — добавил Кобяков.
Председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев отметил, что решения, принятые на этом ежегодном отраслевым событии, во многом определяют направления работы всей отрасли на текущий год. Он также напомнил, что нельзя забывать, что отечественное виноделие развивается опережающими темпами.
Форум проводится Фондом Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Инициатор мероприятия — ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Официальный информационный партнер — медиахолдинг 1MI.