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Published Сегодня, 11:40

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Цветущий «Весенний сад» в Ростове-на-Дону очарует с первого взгляда

Цветущий «Весенний сад» в Ростове-на-Дону очарует с первого взгляда

3 апреля 2024, 11:40
Фото: «Ростов купеческий»
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С 11 по 14 апреля в парке имени Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону состоится традиционная ярмарка «Весенний сад».

Весна — не только пора обновления и пробуждения природы, вдохновения и воплощения творческих идей, но и горячее время для дачников и садоводов. Создать цветущий пышным цветом, по-настоящему райский сад жителям и гостям Ростова-на-Дону помогут опытные агрономы и растениеводы из разных регионов России, а также из Белоруссии. Ярмарка «Весенний сад» даст возможность почерпнуть новые идеи по обустройству загородных участков.

Фото: «Ростов купеческий»

«На нашей традиционно яркой весенней ярмарке будет представлено большое количество посадочного материала: плодовые деревья и кустарники, хвойные и декоративные растения, однолетние и многолетние цветы, в том числе редких сортов. Словом, разнообразие ассортимента не оставит гостей равнодушными. Опытные агрономы дадут полезные советы по высадке растений, рекомендации уходу за ними в начале дачного сезона», — сообщила директор выставочной компании «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова.

Участие в ярмарке уже подтвердили лучшие специалисты в области ландшафтного дизайна и декоративного садоводства, агрономы с большим опытом из Московской и Липецкой областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Республики Беларусь.

На весенней ярмарке будут представлены малые архитектурные формы для сада, плетеная мебель из ротанга, различные изделия для декорации дома и участка, садовый инструмент, аксессуары для флористики. Ассортимент товаров пополнит качественная спецодежда, а также другие приятные и нужные вещи.

Фото: «Ростов купеческий»

В теплые апрельские дни «Весенний сад» развернет и гастрономическую зону, где сельхозтоваропроизводители предложат лучшие фермерские продукты, от свежих овощей и фруктов до меда, молока и мясных изделий.

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