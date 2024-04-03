Цветущий «Весенний сад» в Ростове-на-Дону очарует с первого взгляда

Весна — не только пора обновления и пробуждения природы, вдохновения и воплощения творческих идей, но и горячее время для дачников и садоводов. Создать цветущий пышным цветом, по-настоящему райский сад жителям и гостям Ростова-на-Дону помогут опытные агрономы и растениеводы из разных регионов России, а также из Белоруссии. Ярмарка «Весенний сад» даст возможность почерпнуть новые идеи по обустройству загородных участков.