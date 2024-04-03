В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей

Документация, которая была разработана в начале реализации проекта в период с 2008 по 2010 годы, устарела и не соответствует современным требованиям и ожиданиям потребителей. Поэтому в настоящее время идет работа над внесением коррективов во внутренние проектные решения, а также в фасадные детали.