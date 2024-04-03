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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Около 2 млрд потребуется на строительство бизнес-центра на Гвардейской в Ростове

В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей

3 апреля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Около 2 млрд потребуется на строительство бизнес-центра на Гвардейской в Ростове
В Ростове-на-Дону летом продолжится строительство бизнес-центра на площади Гвардейской, сообщают СМИ.

По информации «РБК Ростов», инвестор должен продолжить работы в августе этого года, всего он намерен вложить два миллиарда рублей. Не исключено, что реализация проекта продолжится и раньше.

«Планируется привлечь деньги по участию в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов. Общая площадь здания превысит 44 тысячи квадратных метров», — говорится в публикации.

Отмечается, что сильно менять архитектурную концепцию не планируется.

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Документация, которая была разработана в начале реализации проекта в период с 2008 по 2010 годы, устарела и не соответствует современным требованиям и ожиданиям потребителей. Поэтому в настоящее время идет работа над внесением коррективов во внутренние проектные решения, а также в фасадные детали.

Еще в 2008 году началось строительство бизнес-центра на Гвардейской площади. Инвестор планировал возвести 22-этажное офисное здание общей площадью 44,2 тыс. кв. м. Однако к 2012 году, когда строительная готовность объекта достигла 60%, работы на стройплощадке были приостановлены.

Ранее стало известно, что модульную школу за 855 миллионов рублей возведут в Александровке в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Строительство#Инвестиции#Бизнес-центр
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