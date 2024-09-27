В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?

В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».