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Бизнес-центр

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2024
Высота третьей очереди «Мегамага» в Ростове составит 19 этажей
Огромный бизнес-центр появится на левом берегу Ростова, сообщает глава городской администрации в своем telegram-канале.
27 сентября, 20:35
В Ростове экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой. Что там произошло?
В Ростове-на-Дону эвакуировали бизнес-центр «Риверсайд-Дон». У здания находится минимум шесть пожарных машин, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».
25 июля, 11:42
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
14 мая, 07:30
Бизнес-центр возле набережной в Ростове-на-Дону продают за 310 млн рублей
В Ростове-на-Дону хотят с торгов реализовать восьмиэтажное офисное здание, говорится на сайте Российского аукционного дома.
17 апреля, 13:22
В Ростове на долгострой на Гвардейской площади потратят 2 млрд рублей
3 апреля, 09:21
2023
ФСБ провела обыски в бизнес-центре «Лига наций» в Ростове-на-Дону утром 31 августа
В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками в бизнес-центр «Лига наций», пишет 161.ру со ссылкой на источник.
31 августа 2023, 12:05
Силовики и пожарные проверяют участок на набережной у бизнес-центра в Ростове
В Ростове-на-Дону началась проверка коробки, которую бросил неизвестный и убежал, сообщили очевидцы в соцсетях.
15 августа 2023, 13:03

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