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Updated Сегодня, 17:16

Вслед за министром Минтранс Ростовской области покинули сразу три его зама

Вслед за Окуневым Минтранс Ростовской области покинули сразу три его зама

3 апреля 2024, 17:14
Фото: Telegram-канал Владимира Окунева
Вслед за министром Минтранс Ростовской области покинули сразу три его зама
Три замглавы Минтранса Ростовской области ушли со своих должностей, пишет 1рнд со ссылкой на свои источники.

В понедельник, 1 апреля, губернатор Василий Голубев сообщил об увольнении по собственному желанию министра транспорта региона Владимира Окунева. Что сподвигло министра покинуть пост, не раскрывается.

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Однако вслед за ним из ведомства решили уволиться сразу три его зама — Василий Гойда, Алексей Колбин и Светлана Шаповалова. Известно, что Гойда ушел на пенсию, а Колбин покинул Минтранс еще 20 марта. Шаповалова же ушла «вместе с Окуневым».

Официально об увольнении замминистра транспорта не сообщалось. Сам Окунев в своем Telegram-канале решение покинуть пост никак не комментировал и с даты увольнения новых постов не публиковал.

Обращает внимание, что на следующий день после увольнения Окунева Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог. Подробно об этом рассказала RostovGazeta.

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