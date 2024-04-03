Вслед за Окуневым Минтранс Ростовской области покинули сразу три его зама

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В понедельник, 1 апреля, губернатор Василий Голубев сообщил об увольнении по собственному желанию министра транспорта региона Владимира Окунева. Что сподвигло министра покинуть пост, не раскрывается.
Однако вслед за ним из ведомства решили уволиться сразу три его зама — Василий Гойда, Алексей Колбин и Светлана Шаповалова. Известно, что Гойда ушел на пенсию, а Колбин покинул Минтранс еще 20 марта. Шаповалова же ушла «вместе с Окуневым».
Официально об увольнении замминистра транспорта не сообщалось. Сам Окунев в своем Telegram-канале решение покинуть пост никак не комментировал и с даты увольнения новых постов не публиковал.
Обращает внимание, что на следующий день после увольнения Окунева Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог. Подробно об этом рассказала RostovGazeta.