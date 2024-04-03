Вслед за Окуневым Минтранс Ростовской области покинули сразу три его зама

Однако вслед за ним из ведомства решили уволиться сразу три его зама — Василий Гойда, Алексей Колбин и Светлана Шаповалова. Известно, что Гойда ушел на пенсию, а Колбин покинул Минтранс еще 20 марта. Шаповалова же ушла «вместе с Окуневым».