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Posted 5 апреля, 10:11

Published 5 апреля, 10:11

Modified 5 апреля, 10:13

Updated 5 апреля, 10:13

Затраты на экологию Ростовской АЭС за прошлый год превысили 800 млн рублей

Затраты на экологию Ростовской АЭС за прошлый год превысили 800 млн рублей

5 апреля 2024, 10:11
Фото: Ростовская АЭС
Итоги реализации экологической политики предприятия за прошедший 2023 год подвели на Ростовской атомной станции.

Сумма потраченная атомщиками на охрану окружающей среды и мероприятия по обеспечению рационального использования природных ресурсов превысила 814 миллионов рублей, что на 180 миллионов больше, показателей 2022 года. В целом за последнюю пятилетку затраты Ростовской АЭС на экологические цели превысили 3 миллиарда рублей.

Фото: Ростовская АЭС

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, системная работа по охране окружающей среды идет с момента пуска первого энергоблока, который состоялся в 2001 году.

— Мы ежегодно направляем на экологическую деятельность сотни миллионов рублей, и каждый год эти затраты увеличиваются. Только за прошлый год расходы на текущие мероприятия, то есть без инвестиционной составляющей, превысили 290 миллионов рублей. А за пятилетний период с 2019 по 2023 годы сумма затрат преодолела показатель в 1,35 млрд рублей, — пояснила Ольга Горская.

Ольга ГорскаяОльга Горская
Ольга Горская
Фото: Ростовская АЭС

На протяжении 9 лет, благодаря работе направленной на восполнение рыбных запасов реки Дон и Цимлянского водохранилища, которую волгодонские атомщики ведут с 2015 года, водоёмы региона пополнили 73 миллиона мальков рыбы ценных пород (стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика).

Только за прошлый год в рукотворное море отправились 294 тысячи мальков белого амура и почти 700 тысяч маленьких сазанчиков. А в водоём-охладитель Ростовской АЭС выпустили 10 тонн взрослых особей растительноядных видов рыбы — толстолобика, карпа и белого амура.

Провели в прошлом году и анализ состояния экосистемы водоёма-охладителя атомной станции, включающий в себя гидрохимический, гидробиологический и ихтиологический мониторинги. Независимый орган по сертификации системы управления ООО «ДКС РУС», проводивший на Ростовской атомной станции ресертификационный аудит, подтвердил соответствие системы экологического менеджмента (СЭМ) предприятия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и российского ГОСТа Р ИСО 14001-2016. Эксперты оценили эффективность процессов интегрированной системы управления, производственную деятельность подразделений атомной станции, экологическую, пожарную и радиационную безопасность, вопросы управления рисками и возможностями, результативность СЭМ, а также процедуру обращения с отходами производства и потребления.

Фото: Ростовская АЭС

Но и на этом работа в экологическом направлении среди сотрудников Ростовской АЭС не заканчивается. С 2017 года они собирают вторичное сырье и отправляют его на переработку. Это и картон, и бумага, и полиэтиленовая плёнка, упаковка из различных полимерных материалов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, а также элементы питания. За прошедший год сотрудники собрали и отправили на переработку более 37 тонн бумаги и 11 тонн картона, что позволяет обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства новой бумажной продукции.

Фото: Ростовская АЭС

Постоянный экологический мониторинг на территории размещения атомной станции также ведется. Причем осуществляют его как производственные специалисты, так и представители независимых специализированных организаций. За весь период эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС никаких негативных изменений качества окружающей среды не было выявлено.

Эффективность экологической деятельности, обеспечение высокого уровня эксплуатации оборудования и значимый вклад Ростовской АЭС в охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов неоднократно отмечались на уровне регионального правительства, а руководитель отдела охраны окружающей среды атомной станции Ольга Горская получила медаль «За заслуги перед Ростовской областью».

Фото: Ростовская АЭС

Напомним, что в нашей стране значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия. Экологические факторы приобретают всё большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов.

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