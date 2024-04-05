Затраты на экологию Ростовской АЭС за прошлый год превысили 800 млн рублей

Но и на этом работа в экологическом направлении среди сотрудников Ростовской АЭС не заканчивается. С 2017 года они собирают вторичное сырье и отправляют его на переработку. Это и картон, и бумага, и полиэтиленовая плёнка, упаковка из различных полимерных материалов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, а также элементы питания. За прошедший год сотрудники собрали и отправили на переработку более 37 тонн бумаги и 11 тонн картона, что позволяет обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства новой бумажной продукции.