Эксперты рассказали, как избавиться от нежелательных сорняков на даче

Наиболее распространенным материалом для подстилки является мульча. Мульча может быть изготовлена из разных материалов, таких как солома, опилки, сухие листья, трава или даже камушки. Ее укладывают на поверхность почвы слоем от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Мульча блокирует доступ солнечного света к сорнякам, что помогает им не расти. Она также сохраняет влагу в почве, что обеспечивает здоровый рост растений.