Студента задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже

Posted Вчера, 16:43
Published Вчера, 16:43
Modified Вчера, 16:45
Updated Вчера, 16:45
Уроженец Макеевки смог стать студентом столичного вуза. Однако вместо обучения он решил связаться со спецслужбами Украины и с января по февраль этого года передавал им данные о местах дислокации ВС РФ.
Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Подозреваемого задержали и изъяли у него средства связи, позволявшие ему выходить на связь с украинскими кураторами. В отношении студента возбудили уголовное дело о госизмене.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове дал пособнику террористов 11 лет колонии строгого режима. Мужчина присягнул запрещенной исламистской организации в конце прошлого года, заявив, что готов стать ее добровольцем.