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Posted Вчера, 16:43

Published Вчера, 16:43

Modified Вчера, 16:45

Updated Вчера, 16:45

Уроженца Макеевки задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Студента задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже

10 апреля 2024, 16:43
Фото: 1MI
Уроженца Макеевки задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Уроженца Макеевки задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Уроженец Макеевки смог стать студентом столичного вуза. Однако вместо обучения он решил связаться со спецслужбами Украины и с января по февраль этого года передавал им данные о местах дислокации ВС РФ.

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Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Подозреваемого задержали и изъяли у него средства связи, позволявшие ему выходить на связь с украинскими кураторами. В отношении студента возбудили уголовное дело о госизмене.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове дал пособнику террористов 11 лет колонии строгого режима. Мужчина присягнул запрещенной исламистской организации в конце прошлого года, заявив, что готов стать ее добровольцем.

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