Врач Костинов рассказал о продуктах, которые нельзя употреблять при поллинозе

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
При поллинозе возможно возникновение перекрестной аллергии, когда организм реагирует на продукт, на который нет аллергии. Подобное происходит из-за схожести белкового состава с истинным аллергеном.
Мёд следует считать потенциально опасным для людей с аллергией на пыльцу деревьев, злаков и сорных трав, пишет pravda.ru. Орехи могут вызвать нежелательные реакции у индивидуумов, страдающих аллергией на пыльцу деревьев и злаков. Цитрусовые фрукты тоже могут быть опасными.
Потребление алкоголя также может негативно сказаться на всех аллергиках, которые страдают от поллиноза любого вида.