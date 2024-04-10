Врач Костинов рассказал о продуктах, которые нельзя употреблять при поллинозе

Михаил Костинов, руководитель кафедры эпидемиологии и новых методов вакцинации в Сеченовском университете и член-корреспондент РАН, выделил некоторые продукты, которые не рекомендуется употреблять людям с аллергией на пыльцу.