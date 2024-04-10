rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Врач Костинов рассказал о продуктах, которые нельзя употреблять при поллинозе

10 апреля 2024, 10:30
Михаил Костинов, руководитель кафедры эпидемиологии и новых методов вакцинации в Сеченовском университете и член-корреспондент РАН, выделил некоторые продукты, которые не рекомендуется употреблять людям с аллергией на пыльцу.

При поллинозе возможно возникновение перекрестной аллергии, когда организм реагирует на продукт, на который нет аллергии. Подобное происходит из-за схожести белкового состава с истинным аллергеном.

Мёд следует считать потенциально опасным для людей с аллергией на пыльцу деревьев, злаков и сорных трав, пишет pravda.ru. Орехи могут вызвать нежелательные реакции у индивидуумов, страдающих аллергией на пыльцу деревьев и злаков. Цитрусовые фрукты тоже могут быть опасными.

Потребление алкоголя также может негативно сказаться на всех аллергиках, которые страдают от поллиноза любого вида.

Подпишитесь
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
Сегодня, 06:51
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:53
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:55
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
Вчера, 18:06
В России цены на такси могут подорожать на 30%
Вчера, 17:40
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
Вчера, 17:44
"