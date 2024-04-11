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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В реке Ростовской области обнаружили неизвестные боеприпасы

В реке Ростовской области обнаружили снаряд

11 апреля 2024, 07:38
Фото: 61.mchs.gov.ru
В реке Ростовской области обнаружили неизвестные боеприпасы

В реке Тузлов Ростовской области обнаружили снаряд времен ВОВ

Накануне, 10 апреля на дне реки Тузлов в Родионово-Несветайском районе был обнаружен неопознанный боеприпас, сообщает 1RnD.

По внешнему виду он похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, но окончательное определение происхождения боеприпаса будет дано после осмотра специалистами.

В настоящее время место обнаружения опасной находки на реке Тузлов охраняют местные казаки, чтобы предотвратить любые возможные инциденты.

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По внешнему виду он похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войныПо внешнему виду он похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
По внешнему виду он похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
Фото: 1RnD

Власти и эксперты приступили к действиям по безопасной локализации и обезвреживанию снаряда, чтобы избежать угрозы для окружающих.

Ранее губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие при обнаружении боеприпасов.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Река#Родионово-Несветайский район#Боеприпасы#Происшествия#Наталья Романова#Тузлов#Неопознанные боеприпасы
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