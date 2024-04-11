В реке Ростовской области обнаружили снаряд

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По внешнему виду он похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, но окончательное определение происхождения боеприпаса будет дано после осмотра специалистами.
В настоящее время место обнаружения опасной находки на реке Тузлов охраняют местные казаки, чтобы предотвратить любые возможные инциденты.
Власти и эксперты приступили к действиям по безопасной локализации и обезвреживанию снаряда, чтобы избежать угрозы для окружающих.
Ранее губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие при обнаружении боеприпасов.