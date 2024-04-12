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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Омбудсмен разъяснил, почему в 6-8 классах решили убрать обществознание в Ростове

Омбудсмен рассказал, почему в 6-8 классах решили убрать обществознание в Ростове

12 апреля 2024, 15:27
Фото: 1MI
Омбудсмен разъяснил, почему в 6-8 классах решили убрать обществознание в Ростове
Обществознание исключат из школьной программы 6-8-х классов в 2025 году, и добавят часы истории, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По мнению экспертов, обществознание — это, в некотором смысле, идеологический предмет. Однако в советские годы его не было в школьной программе.

«Школьное образование реагирует на потребности общества. Меняется мир, потребность в гармоничном сбалансированном наборе знаний и компетенций тоже меняется. Сейчас запрос общества идет на усиление истории. Изучение истории нам нужно больше — для идеологии, для развития патриотизма и понимания происходящего вокруг», — отмечает Владимир Гайворонский.
В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории
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А обществознание, по словам эксперта, можно будет познавать в старших классах и в вузах.

Спикер разъясняет, что существует определенное количество нагрузки для учеников — оно рассчитано физиологами. Перегружать больше — школьников нельзя. Тем более сейчас, когда под развитием Интернета, дети сталкиваются с мощными информационными потоками.

Ранее RostovGazeta сообщала, что школьникам Ростова сократят объем домашних заданий и контрольных.

В школах Ростова сократят объем домашних заданий и количество контрольных
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