Омбудсмен рассказал, почему в 6-8 классах решили убрать обществознание в Ростове

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По мнению экспертов, обществознание — это, в некотором смысле, идеологический предмет. Однако в советские годы его не было в школьной программе.
«Школьное образование реагирует на потребности общества. Меняется мир, потребность в гармоничном сбалансированном наборе знаний и компетенций тоже меняется. Сейчас запрос общества идет на усиление истории. Изучение истории нам нужно больше — для идеологии, для развития патриотизма и понимания происходящего вокруг», — отмечает Владимир Гайворонский.
А обществознание, по словам эксперта, можно будет познавать в старших классах и в вузах.
Спикер разъясняет, что существует определенное количество нагрузки для учеников — оно рассчитано физиологами. Перегружать больше — школьников нельзя. Тем более сейчас, когда под развитием Интернета, дети сталкиваются с мощными информационными потоками.
Ранее RostovGazeta сообщала, что школьникам Ростова сократят объем домашних заданий и контрольных.