Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге

Местная жительница пожаловалась Бастрыкину, что не согласна с ходом выяснения обстоятельств смерти ее 26-летней беременной сестры. Последняя в ноябре 2022 года несколько обращалась в больницу, так как ей становилось хуже, но ее не госпитализировали.