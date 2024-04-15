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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге

Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге

15 апреля 2024, 14:29
Фото: unsplash
Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге
Главе СКР Александр Бастрыкин предоставят информацию о ходе расследования дела, которое связано со смертью беременной в Таганроге, пишет Информационный центр СК.

Местная жительница пожаловалась Бастрыкину, что не согласна с ходом выяснения обстоятельств смерти ее 26-летней беременной сестры. Последняя в ноябре 2022 года несколько обращалась в больницу, так как ей становилось хуже, но ее не госпитализировали.

Через три дня после первого обращения девушку доставили в это же медучреждение, где она скончалась. К уголовной ответственности после этого никого не привлекли.

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Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о результатах расследования. А «Судебно-экспертному центру Следственного комитета Российской Федерации» поручено ускориться с экспертизой.

До этого глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Смерть#Бастрыкин#Дело#Беременная#Происшествия
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