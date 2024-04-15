Бастрыкин поручил ускориться с делом о смерти беременной в Таганроге

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Местная жительница пожаловалась Бастрыкину, что не согласна с ходом выяснения обстоятельств смерти ее 26-летней беременной сестры. Последняя в ноябре 2022 года несколько обращалась в больницу, так как ей становилось хуже, но ее не госпитализировали.
Через три дня после первого обращения девушку доставили в это же медучреждение, где она скончалась. К уголовной ответственности после этого никого не привлекли.
Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о результатах расследования. А «Судебно-экспертному центру Следственного комитета Российской Федерации» поручено ускориться с экспертизой.
До этого глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в Ростове.