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Сотня новых деревьев появилась в квартале «Левобережный» в день древонасаждения

Сотня новых деревьев появилась в квартале «Левобережный» в день древонасаждения

15 апреля 2024, 07:47
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В донской столице прошел областной праздник «День древонасаждения». Традиционно к акции присоединилась ГК «ЮгСтройИнвест».

Рядом с кварталом у реки «Левобережье», они высадили в этот день 100 робиний, которые с июня по сентябрь, будут радовать жителей и гостей «Левобережья», благодаря продолжительному цветению.

ГК «ЮгСтройИнвест» шестой год подряд поддерживает Донскую традицию и два раза в год, весной и осенью, присоединяется к «Дню древонасаждения».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Напомним, что квартал у реки «Левобережье» —масштабный инвестиционный проект, входящий в губернаторскую сотню Ростовской области. Это первый микрорайон на Левом берегу города.

#Ростов-на-Дону
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