Сотня новых деревьев появилась в квартале «Левобережный» в день древонасаждения

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Рядом с кварталом у реки «Левобережье», они высадили в этот день 100 робиний, которые с июня по сентябрь, будут радовать жителей и гостей «Левобережья», благодаря продолжительному цветению.
ГК «ЮгСтройИнвест» шестой год подряд поддерживает Донскую традицию и два раза в год, весной и осенью, присоединяется к «Дню древонасаждения».
Напомним, что квартал у реки «Левобережье» —масштабный инвестиционный проект, входящий в губернаторскую сотню Ростовской области. Это первый микрорайон на Левом берегу города.