Банк «Центр-инвест» получил наивысший рейтинг крупного агентства АКРА

Банк «Центр-инвест» стал одним из пионеров в России по внедрению системы проверки клиентов и проектов, чтобы у них было соответствие экологическим стандартам. Он ведет регулярный мониторинг рисков, связанных с экологией и климатом, а также стал первой финорганизацией в РФ, которая выпустила «зеленые» облигации на Секторе устойчивого развития Московской Биржи. Банк согласовал список приоритетных «зеленых» проектов, которые соответствуют критериям национальной таксономии.