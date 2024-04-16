Банк «Центр-инвест» получил наивысший рейтинг крупного агентства АКРА

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Простыми словами это наивысший рейтинг организации среди рейтингуемых банков. Он означает успешную реализацию «Центр-инвестом» стратегии устойчивого развития, экологии, социальной ответственности и управления.
«Центр-инвест» стал первым российским банком, который был оценен в соответствии с обновленной методологией АКРА. Она учитывает действующие требования регуляторов и самые эффективные практики на финансовых рынках. Этот рейтинг представляет собой комплексную оценку, в которую входят количественные и качественные показатели в трех основных областях: «Экология», «Социальная ответственность» и «Управление».
В сфере «Экологии» АКРА заявляет об отличном уровне практик банка «Центр-инвест», который соответствует стандартам, в том числе мировым. Банк предлагает несколько специализированных «зеленых» продуктов, включая «зеленую» ипотеку для граждан и юрлиц, «зеленый» вклад, в рамках которого средства вкладчиков направляются исключительно на проекты для достижения Целей устойчивого развития ООН и нацпроектов, а также кредитование проектов, необходимых для увеличения энергоэффективности.
Банк «Центр-инвест» стал одним из пионеров в России по внедрению системы проверки клиентов и проектов, чтобы у них было соответствие экологическим стандартам. Он ведет регулярный мониторинг рисков, связанных с экологией и климатом, а также стал первой финорганизацией в РФ, которая выпустила «зеленые» облигации на Секторе устойчивого развития Московской Биржи. Банк согласовал список приоритетных «зеленых» проектов, которые соответствуют критериям национальной таксономии.
В сфере «Социальной ответственности» банк также придерживается передовых мировых стандартов в области ESG. У него разработаны подробные положения о соблюдении прав человека и деловой этики. Не забывают и о вопросах управления персоналом: банк имеет программу развития кадрового потенциала, а также он заключил соглашения о стратегическом партнерстве с ведущими университетами Юга России.
Банк «Центр-инвест» присоединился и к госпрограммам, направленным на улучшение доступности финансовых продуктов, и предоставляет льготные кредитные условия для социально уязвимых групп населения, которые действуют на специальных условиях.
Он также стремится создать благоприятные условия труда для своих сотрудников: программа ДМС распространяется на всех работников финансовой организации, а также имеется система профессионального обучения. Банк разработал политику, которая позволяет управлять социальными рисками, включая кодекс партнерства для устойчивого развития, а также политику в области экологии.
Что касается корпоративного управления, то банк «Центр-инвест» высоко оценивается за интеграцию ESG-факторов в процесс кредитного анализа заемщиков и финансируемых проектов, а также за наличие опытных членов совета директоров, числящихся в Комитете по ESG, с компетенцией и образованием в сферах экологии и соцответственности.
По информации АКРА, в банке тщательно подготовлены внутренние документы, и установлено эффективное взаимодействие между подразделениями, отвечающими за соблюдение, внутренний аудит и управление рисками с советом директоров. Банк имеет четкую политику в отношении сделок с аффилированными сторонами, а также общедоступную дивидендную политику.
«Центр-инвест» активно развивает системную работу со всеми заинтересованными в сфере устойчивого развития. Что касается международного уровня, то он поддерживает сотрудничество с GABV и UNEP FI.