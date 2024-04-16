КМСП: Самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг на 2,2 млрд рублей

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Published Сегодня, 06:27
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Число самозанятых-поставщиков выросло в 1,5 раза, достигнув почти 2,9 тысячи человек, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет газета «Известия».
Он пояснил, что предоставление преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, самозанятым позволило упростить процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них.
В тройке лидеров по приросту объема закупок у самозанятых Курская область (+504 млн рублей), Москва (+211 млн), Санкт-Петербург (+92 млн). За ними идут Свердловская и Калининградская области (+45,6 и +39,3 млн рублей соответственно).
В целом по объему закупок у самозанятых регионами-лидерами стали Курская область (0,5 млрд рублей), Москва (0,38 млрд), Санкт-Петербург (0,13 млрд), а также Московская (0,11 млрд) и Свердловская (0,08 млрд рублей) области.
Больше всего закупки увеличиваются по таким направлениям, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 млн рублей, более чем в 1 тысячу раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 млн, почти в 7 раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 млн, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 млн, в 2 раза), строительные специализированные работы (+74,6 млн рублей, в 4,1 раза).
Всего за четыре с небольшим года крупнейшие заказчики заключили договоры закупок в рамках 223-ФЗ с почти 14 000 самозанятыми. Их общая сумма превысила 14,7 миллиарда рублей. Средняя цена договора составляет 546 тысяч рублей.
Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и МСП. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.