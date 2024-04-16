КМСП: Самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг на 2,2 млрд рублей

Больше всего закупки увеличиваются по таким направлениям, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 млн рублей, более чем в 1 тысячу раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 млн, почти в 7 раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 млн, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 млн, в 2 раза), строительные специализированные работы (+74,6 млн рублей, в 4,1 раза).