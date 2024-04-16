На ПМЭФ-2024 расскажут о проведении социальной кампании «Доброшрифт»

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Данная экспозиция должна стать ещё одной площадкой для коммуникации бизнеса, представителей властей всех уровней и НКО на тему социальной ответственности бизнеса и помощи людям с ограниченными возможностями. Речь идёт не только о поддержке инвалидов и их трудоустройстве, но и о социально преобразующем контенте, в том числе о социальной рекламе, пишет 56orb.ru.
Темы для обсуждения на данной площадке в рамках форума могут предлагать партнёры ПМЭФ и компании, работающие в сфере создания доступной среды для маломобильных граждан. Также можно стать партнером проекта во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом (2 октября 2024 года).
Напомним, социальная кампания «Доброшрифт» создана на основе прописей детей с ДЦП. Ежегодно во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупнейшие российские и международные бренды меняют привычный шрифт на Доброшрифт в слоганах, на сайтах, в соцсетях и не только. Таким образом привлекается внимание к проблемам людей с ограниченными физическими способностями. Ежегодно общий охват кампании «Доброшрифт» превышает 150 млн человек.
По мнению авторов проекта, неровные буквы спастического детского почерка вывели тему ДЦП сначала в инфополе, а потом и в реальные проекты, реализуемые государством и бизнесом.
Общественная поддержка проекта позволила «Доброшрифту» консолидировать государственные институции, промышленные компании, коммерческие бренды и стать центром обсуждения комплексных программ. Эти программы направлены на создание доступной среды, обеспечение техсредствами реабилитации людей с нарушениями, образовавшимися в результате ДЦП.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. 1MI выступает информационным партнером мероприятия.