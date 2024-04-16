На ПМЭФ-2024 расскажут о проведении социальной кампании «Доброшрифт»

Данная экспозиция должна стать ещё одной площадкой для коммуникации бизнеса, представителей властей всех уровней и НКО на тему социальной ответственности бизнеса и помощи людям с ограниченными возможностями. Речь идёт не только о поддержке инвалидов и их трудоустройстве, но и о социально преобразующем контенте, в том числе о социальной рекламе, пишет 56orb.ru.