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На ПМЭФ-2024 расскажут о проведении социальной кампании «Доброшрифт»

На ПМЭФ-2024 расскажут о проведении социальной кампании «Доброшрифт»

16 апреля 2024, 11:48
Фото: Росконгресс
На Петербургском международном экономическом форуме впервые появится стенд «Доброшрифта» — одного из наиболее масштабных социальных проектов нашей страны.

Данная экспозиция должна стать ещё одной площадкой для коммуникации бизнеса, представителей властей всех уровней и НКО на тему социальной ответственности бизнеса и помощи людям с ограниченными возможностями. Речь идёт не только о поддержке инвалидов и их трудоустройстве, но и о социально преобразующем контенте, в том числе о социальной рекламе, пишет 56orb.ru.

Темы для обсуждения на данной площадке в рамках форума могут предлагать партнёры ПМЭФ и компании, работающие в сфере создания доступной среды для маломобильных граждан. Также можно стать партнером проекта во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом (2 октября 2024 года).

Напомним, социальная кампания «Доброшрифт» создана на основе прописей детей с ДЦП. Ежегодно во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупнейшие российские и международные бренды меняют привычный шрифт на Доброшрифт в слоганах, на сайтах, в соцсетях и не только. Таким образом привлекается внимание к проблемам людей с ограниченными физическими способностями. Ежегодно общий охват кампании «Доброшрифт» превышает 150 млн человек.

По мнению авторов проекта, неровные буквы спастического детского почерка вывели тему ДЦП сначала в инфополе, а потом и в реальные проекты, реализуемые государством и бизнесом.

Общественная поддержка проекта позволила «Доброшрифту» консолидировать государственные институции, промышленные компании, коммерческие бренды и стать центром обсуждения комплексных программ. Эти программы направлены на создание доступной среды, обеспечение техсредствами реабилитации людей с нарушениями, образовавшимися в результате ДЦП.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. 1MI выступает информационным партнером мероприятия.

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