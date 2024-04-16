РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в текущем году

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Буцаев поделился этой информацией в ходе открытой презентации оперативного отчета компании. 16 апреля документ под названием «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании» был представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет newsnn.ru.
Руководитель Российского экологического оператора отметил, что компания разработала и внедрила стандарты ESG в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, был учрежден совет по устойчивому развитию, а также принята политика зеленого финансирования. В 2022 и 2023 годах компания получила рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА».
Планируется, что облигации будут размещены на Московской бирже и выпущены в соответствии с принципами устойчивого развития и ESG. Потенциальные инвесторы, заинтересованные в получении средств от размещения облигаций, должны будут соответствовать определённым критериям.
Напомним, что первые коммерческие зеленые облигации были выпущены в 2022 году. Тогда ППК «РЭО» приобрела зеленые облигации у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Сумма сделки составила 2 млрд рублей. Полученные средства были направлены на строительство самого крупного в России завода по переработке пластика.