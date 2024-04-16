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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в текущем году

РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в текущем году

16 апреля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев выступил с заявлением о предстоящем выпуске зеленых облигаций в 2024 году. Средства, привлеченные за счет их размещения, будут направлены на развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Буцаев поделился этой информацией в ходе открытой презентации оперативного отчета компании. 16 апреля документ под названием «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании» был представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет newsnn.ru.

Руководитель Российского экологического оператора отметил, что компания разработала и внедрила стандарты ESG в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, был учрежден совет по устойчивому развитию, а также принята политика зеленого финансирования. В 2022 и 2023 годах компания получила рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Планируется, что облигации будут размещены на Московской бирже и выпущены в соответствии с принципами устойчивого развития и ESG. Потенциальные инвесторы, заинтересованные в получении средств от размещения облигаций, должны будут соответствовать определённым критериям.

Напомним, что первые коммерческие зеленые облигации были выпущены в 2022 году. Тогда ППК «РЭО» приобрела зеленые облигации у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Сумма сделки составила 2 млрд рублей. Полученные средства были направлены на строительство самого крупного в России завода по переработке пластика.

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