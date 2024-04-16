РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в текущем году

Руководитель Российского экологического оператора отметил, что компания разработала и внедрила стандарты ESG в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, был учрежден совет по устойчивому развитию, а также принята политика зеленого финансирования. В 2022 и 2023 годах компания получила рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА».