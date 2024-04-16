rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Сотрудники банка «Центр-инвест» высадили деревья в центре Ростова-на-Дону

Сотрудники банка «Центр-инвест» высадили деревья в центре Ростова-на-Дону

16 апреля 2024, 13:38
Фото: КБ «Центр-инвест»
Сотрудники банка «Центр-инвест» высадили деревья в центре Ростова-на-Дону
Сотрудники банка «Центр-инвест» по традиции присоединились к весеннему Дню древонасаждения в Ростове-на-Дону.

Участники провели большой объем работ, в том числе высадили молодые саженцы кленов в самом центре — на улице Большой Садовой возле Парка культуры и отдыха 1 Мая. Кроме того, банк помог благоустройство территорий в Ворошиловском и Октябрьском районах.

Работы провели возле памятника авиаторам всех поколений и в сквере имени Гагарина. Здесь появились скамейки для комфортного времяпрепровождения, а также красивые новые клумбы.

Председатель Правления банка Лидия Симонова рассказала, что «Центр-инвест» с благодарностью, заботой и любовью относится к городу, который является родным.

По ее словам, для банка экологическая и социальная ответственность столь же важны, как предоставление высококачественных банковских продуктов и услуг.

«Каждое высаженное дерево, каждая улучшенная территория — это вложение в будущее, которое банк делает в партнерстве с клиентами, муниципальными органами и сообществами», — уточнила Лидия Симонова.

Подпишитесь
Юрист Габович предупредил об обходах квартир, которые сдают в аренду в Ростове
Сегодня, 09:03
Незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске
Сегодня, 09:19
Синоптики рассказали, когда придет сильная жара в Ростов
Сегодня, 05:55
Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу
Вчера, 17:39
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
Вчера, 16:41
«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко
Вчера, 15:17
"