Сотрудники банка «Центр-инвест» высадили деревья в центре Ростова-на-Дону

Участники провели большой объем работ, в том числе высадили молодые саженцы кленов в самом центре — на улице Большой Садовой возле Парка культуры и отдыха 1 Мая. Кроме того, банк помог благоустройство территорий в Ворошиловском и Октябрьском районах.