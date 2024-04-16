Сотрудники банка «Центр-инвест» высадили деревья в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Участники провели большой объем работ, в том числе высадили молодые саженцы кленов в самом центре — на улице Большой Садовой возле Парка культуры и отдыха 1 Мая. Кроме того, банк помог благоустройство территорий в Ворошиловском и Октябрьском районах.
Работы провели возле памятника авиаторам всех поколений и в сквере имени Гагарина. Здесь появились скамейки для комфортного времяпрепровождения, а также красивые новые клумбы.
Председатель Правления банка Лидия Симонова рассказала, что «Центр-инвест» с благодарностью, заботой и любовью относится к городу, который является родным.
По ее словам, для банка экологическая и социальная ответственность столь же важны, как предоставление высококачественных банковских продуктов и услуг.
«Каждое высаженное дерево, каждая улучшенная территория — это вложение в будущее, которое банк делает в партнерстве с клиентами, муниципальными органами и сообществами», — уточнила Лидия Симонова.