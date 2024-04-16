В РЭО отчитались об итогах работы за последние 5 лет

В ходе подведения итогов работы РЭО в год пятилетия организации Денис Буцаев предложил обсудить совместные задачи и дальнейшие планы. В числе первостепенных вопросов глава РЭО упомянул построение инфраструктуры для отрасли в Российской Федерации. Он рассказал, что организации удалось построить 18 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за счет средств от выпуска собственных облигаций. В общей сложности строительство мощностей на 6 млн тонн на территории 11 регионов обошлось в 29,9 млрд рублей. Помимо этого, РЭО удалось сформировать перспективный портфель из 113 проектов с совокупным объемом инвестиций порядка 300 млрд рублей. Об этом сообщает 56orb.ru.