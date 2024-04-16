В РЭО отчитались об итогах работы за последние 5 лет

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
На заседании также присутствовали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, представители госорганов и бизнесмены.
В ходе подведения итогов работы РЭО в год пятилетия организации Денис Буцаев предложил обсудить совместные задачи и дальнейшие планы. В числе первостепенных вопросов глава РЭО упомянул построение инфраструктуры для отрасли в Российской Федерации. Он рассказал, что организации удалось построить 18 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за счет средств от выпуска собственных облигаций. В общей сложности строительство мощностей на 6 млн тонн на территории 11 регионов обошлось в 29,9 млрд рублей. Помимо этого, РЭО удалось сформировать перспективный портфель из 113 проектов с совокупным объемом инвестиций порядка 300 млрд рублей. Об этом сообщает 56orb.ru.
Известно, что в 2020 году набсовет РЭО одобрил стратегию развития компании на период до 2025 года.
Глава государства Владимир Путин актуализировал национальные цели развития России до 2030 года в рамках президентского указа № 474, изданного в июле 2020 года. В соответствии с этим указом в стране был установлен показатель национальной цели по формированию устойчивой системы обращения с отходами. Она должна обеспечивать 100%-ную сортировку ТКО и снижение на 50% объемов их захоронения. Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО», а затем и федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» являются основными рычагами на пути к достижению целей указа № 474.
Отчет РЭО был представлен представителям различных ведомств и банков 16 апреля в российской столице.