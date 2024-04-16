Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Подрядчиков ищет Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области. Оно объявило несколько аукционов. Подрядчикам предстоит заняться различными работами для предотвращения паводков. Среди них укрепление откосов, демонтаж старых железобетонных конструкций, устройство перемычек, валка деревьев и другие. Работы нужно провести в дюкере №6 Азовского магистрального канала.
Подрядчикам суммарно готовы выделить чуть больше шести миллионов рублей. Срок выполнения работ — середина декабря этого года.
Ранее ученый РАН Михаил Болгов рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.