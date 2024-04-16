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Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей

Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей

16 апреля 2024, 17:58
Фото: 1MI
Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей
В Ростовской области ищут подрядчиков, которые займутся укреплением напорного участка трубопровода Азовского магистрального канала, следует из данных на портале госзакупок.

Подрядчиков ищет Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области. Оно объявило несколько аукционов. Подрядчикам предстоит заняться различными работами для предотвращения паводков. Среди них укрепление откосов, демонтаж старых железобетонных конструкций, устройство перемычек, валка деревьев и другие. Работы нужно провести в дюкере №6 Азовского магистрального канала.

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Подрядчикам суммарно готовы выделить чуть больше шести миллионов рублей. Срок выполнения работ — середина декабря этого года.

Ранее ученый РАН Михаил Болгов рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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