Власти Ростовской области выделили на борьбу с паводками 6 млн рублей

Подрядчиков ищет Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области. Оно объявило несколько аукционов. Подрядчикам предстоит заняться различными работами для предотвращения паводков. Среди них укрепление откосов, демонтаж старых железобетонных конструкций, устройство перемычек, валка деревьев и другие. Работы нужно провести в дюкере №6 Азовского магистрального канала.