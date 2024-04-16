В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала

В ГУФСИН часто рассказывают о неудачных попытках передать в СИЗО запрещенные предметы. Так, телефон туда пытались пронести в шоколаде, банке шпрот и ботинках. Необычным способом заключенным планировали передавать и наркотики. Например, забрасывая их на территорию СИЗО с помощью рогатки или в банках с шампунем и сгущенкой.