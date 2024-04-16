В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Сотрудники СИЗО №3 в Новочеркасске проверяли посылки для заключенных. В одной из них были продукты. Проверяющих смутил подозрительный шматок сала. Они разрезали его и нашли внутри мобильный телефон.
По факту происшествия началась проверка. Сам телефон изъяли. Заключенному, которому предназначалась посылка, грозит штраф.
В ГУФСИН часто рассказывают о неудачных попытках передать в СИЗО запрещенные предметы. Так, телефон туда пытались пронести в шоколаде, банке шпрот и ботинках. Необычным способом заключенным планировали передавать и наркотики. Например, забрасывая их на территорию СИЗО с помощью рогатки или в банках с шампунем и сгущенкой.