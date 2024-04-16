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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала

В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала

16 апреля 2024, 15:46
Фото: unsplash
В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала
Очередной изощренный способ передачи телефона в СИЗО придумали в Новочеркасске, рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Сотрудники СИЗО №3 в Новочеркасске проверяли посылки для заключенных. В одной из них были продукты. Проверяющих смутил подозрительный шматок сала. Они разрезали его и нашли внутри мобильный телефон.

В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке салаВ СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала
В СИЗО Ростовской области телефон пытались передать в шматке сала
Фото: ГУФСИН Ростовской области

По факту происшествия началась проверка. Сам телефон изъяли. Заключенному, которому предназначалась посылка, грозит штраф.

В ГУФСИН часто рассказывают о неудачных попытках передать в СИЗО запрещенные предметы. Так, телефон туда пытались пронести в шоколаде, банке шпрот и ботинках. Необычным способом заключенным планировали передавать и наркотики. Например, забрасывая их на территорию СИЗО с помощью рогатки или в банках с шампунем и сгущенкой.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#СИЗО#ФСИН Ростовской области#Происшествия
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