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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

17 апреля 2024, 05:31
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АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка «Своё Фермерство» проведет онлайн-вебинар на тему «Какие преимущества даёт страхование участникам программы «Своё Фермерство».

В рамках прямого эфира с директором филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани Ольгой Санковой поговорим о:

— спектре программ и продуктов

— что страхуем и от чего

— преимуществах страхования

— что делать, если произошел страховой случай

Подключайтесь к эфиру 22 апреля в 16:00 по московскому времени: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/live/strahovaja-zaschita-dlja-uchastnikov-programmy-svojo-fermerstvo

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