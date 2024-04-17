Количество премиальных китайских моделей увеличилось за год в 4 раза

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) проанализировали продажи автомобилей китайских марок, претендующих на премиальный статус. По итогам марта на российском рынке насчитывалось 46 таких моделей, которые разошлись тиражом 14 736 «штук». Это на 33% больше, чем в феврале, и почти в 4 раза (+296%) выше показателей марта 2023 года. При этом год назад в том же сегменте на авторынке присутствовало всего 11 моделей, а их продажи едва превышали 3,7 тысячи машин. С учетом премиальных брендов из других стран доля премиум-сегмента на российском авторынке выросла до 13%.
Столь резкий рост оказался обусловлен двумя основными факторами. Прежде всего невозможностью приобретения автомобилей привычных престижных «фамилий» из Европы, Японии, Кореи и Америки по причине запредельно высоких прайсов. Во-вторых, расширением объемов и разнообразия китайского модельного ряда на волне ажиотажа перед случившимся 1 апреля повышением цен на весь параллельный импорт.
Сколько именно стоит престиж, никто точно не определил и едва ли когда определит. Однако то, что на этом можно хорошо заработать, смекнули многие. Если при этом геополитика делает так, что самые привлекательные места под рыночным солнцем становятся вакантными, новичкам не стоит упускать шанса.
Модели, представленные в нашем топ-20, за редким исключением стоят выше пяти миллионов рублей. И хотя одной лишь высокой цены, конечно же, недостаточно, чтобы быть причисленным к «высшему свету», тем не менее именно на такие автомобили нередко сегодня пересаживаются владельцы премиальных марок «старой» школы из Европы и Японии.
Ярче других в марте отличились вседорожники Li Xiang L9 (1 815 а/м, +47% за месяц) и L7 (1 807 а/м, +22%). К этой гибридной технике из Китая, которая подкупает уровнем комфорта и имеет автономность хода более тысячи километров, меньше всего претензии у бывших владельцев Land Rover, Mercedes-Benz и BMW. Близок к ним по объемам и среднеразмерный кроссовер Exeed RX (1,6 тыс. «штук», +42% за месяц). Машина набрала популярность на волне новизны и щедрых поддержек импортера. Те же выгоды дистрибьютора сделали так, что в топ-10 лучших попали еще два больших автомобиля Exeed — TLX и VX, по каждому из которых состоялось по тысяче сделок.
В этом же списке есть два автомобиля суббренда Great Wall — вседорожники марки Tank. Модель 300-серии нашла 1,5 тысячи покупателей, 500-й — 1,1 тысячи. И наконец, еще один гибрид, Voayah Free, выбрали 1,3 тысячи клиентов.
Сотнями в марте продавались такие автомобили, как Zeekr 001 и Hongqi H5. Трехзначные цифры продаж показали также Voyah Dreamer, Hongqi HS5, Zeekr 009 и Avatr С11. И наконец, еще шесть моделей — Rox Stone 01, Zeekr 007, Aito M5 и M7, а также Yangwang U8 и Wey 05 — продавались пока десятками.
Интересной особенностью периода стал тот факт, что динамика роста продаж автомобилей привычных премиальных марок из Европы, Америки, Японии и Кореи также росла в марте довольно активно: их было реализовано 4 549 «штук». Это на 73% больше, чем в феврале 2024 года, и на 76% больше относительно марта 2023 года. Ярче других в сегменте на рынке выступил Lexus RX: в первый весенний месяц было зафиксировано 530 сделок (+250% к марту 2023 года). Более чем вдвое увеличились за год продажи BMW X5 (379 а/м) и BMW X7 (271 а/м).
К началу апреля 2024 года на отечественном авторынке уже насчитывается 46 моделей 22 марок из Поднебесной, которые так или иначе заявили о своих претензиях на премиальный сегмент. Суммарно они реализовали 14 736 машин. Это на 33% больше, чем в феврале, и почти в 4 раза (+296%) выше показателей марта 2023 года. При этом год назад на рынке было всего 11 таких марок, а их продажи едва превышали 3,7 тысячи «штук». Вместе с представителями премиальных автомарок из других стран общий объем сегмента составил в марте 19,3 тысячи машин или 13% рынка. Год назад таких автомобилей было 6,3 тысячи или 9% рынка.
«Скорее всего столь же высокой доли премиального сегмента в течение текущего года мы больше не увидим. У официальных дистрибьюторов постепенно заканчиваются машины 2023 года выпуска, которые можно было купить с максимальным дисконтом. Кроме того, дополнительным фактором снижения продаж сегмента в последующие месяцы может стать налог на роскошь, в рамках которого Минпромторг расширил число моделей. В список машин, за которые придется доплатить государству несколько сотен тысяч рублей по итогам года, уже попали Li Xiang L9, Voyah Dremer, Hongqi E-HS9 и Zeekr 009. При этом низкая покупательная способность нашего рынка в целом заставляет большую часть населения переориентироваться на машины массовых брендов, а доля премиума скорее всего опять постепенно вернется к привычным 10%», — отметили в пресс-службе банка «Открытие».