Количество премиальных китайских моделей увеличилось за год в 4 раза

К началу апреля 2024 года на отечественном авторынке уже насчитывается 46 моделей 22 марок из Поднебесной, которые так или иначе заявили о своих претензиях на премиальный сегмент. Суммарно они реализовали 14 736 машин. Это на 33% больше, чем в феврале, и почти в 4 раза (+296%) выше показателей марта 2023 года. При этом год назад на рынке было всего 11 таких марок, а их продажи едва превышали 3,7 тысячи «штук». Вместе с представителями премиальных автомарок из других стран общий объем сегмента составил в марте 19,3 тысячи машин или 13% рынка. Год назад таких автомобилей было 6,3 тысячи или 9% рынка.