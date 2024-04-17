rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Обзор топовых сывороток для лица

Обзор топовых сывороток для лица

17 апреля 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Сыворотка — эффективное средство для ухода за кожей, которое способно в короткие сроки значительно преобразить ее: сделать упругой и сияющей за счет высокой концентрации активных веществ. Эксперты рассказали о топовых продуктах на рынке.

Как пишет newia.ru, одним из самых эффективных продуктов сегодня является сыворотка для упругости кожи лица Real Niacinamide 15% от Neogen. В ее основе ниацинамид — форма витамина В, который оказывает целый ряд полезных воздействий на кожу: стимулирует регенерацию, увлажняет и способствует выработке коллагена. Также в ее состав входят феруловая кислота — антиоксидант, который оказывает омолаживающее действие, и цинк, ответственный за устранение жирного блеска и борьбу с несовершенствами.

Еще одна эффективная сыворотка для лица — Effaclar Ultra Duo (+) от La Roche-Posay. По словам экспертов, она помогает устранять несовершенства, которые возникают из-за неправильного питания, стрессов и недостаточного ухода. Ее действие обусловлено инновационной формулой, состоящей из трех кислот: салициловой, гликолевой и липогидроксикислоты, которые способствуют выравниванию рельефа кожи, устранению следов от акне и улучшению цвета кожи.

На третьем месте — сыворотка Vitamin C Bright Serum от Orjena. Это продукт корейского производства, который подойдет для увядающей кожи лица, которой нужно вернуть упругость и эластичность, а также сияние, тонус и энергию. В ее состав входит масло лимона — источника витамина С, благодаря чему сыворотка способствует улучшению цвета лица и стимулирует микроциркуляцию. Также в основу продукта входит экстракт брюссельской капусты, который смягчает и увлажняет кожу. В свою очередь масло розмарина стимулирует выведение токсинов. У средства гелевая текстура, и оно экономно расходуется.

Подпишитесь
Ситуация с найденными замерзшими детьми в Ростовской области дошла до Бастрыкина
Сегодня, 04:58
Власти назвали причину отмены речных рейсов «Валдая» в Ростовской области
Сегодня, 09:28
Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза
Сегодня, 09:31
Мощная пыльная буря в Ростовской области попала на видео
Сегодня, 10:16
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
В Ростове-на-Дону осудили 76-летнего участника украинского штурмового батальона
Сегодня, 10:50
"