Обзор топовых сывороток для лица

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Как пишет newia.ru, одним из самых эффективных продуктов сегодня является сыворотка для упругости кожи лица Real Niacinamide 15% от Neogen. В ее основе ниацинамид — форма витамина В, который оказывает целый ряд полезных воздействий на кожу: стимулирует регенерацию, увлажняет и способствует выработке коллагена. Также в ее состав входят феруловая кислота — антиоксидант, который оказывает омолаживающее действие, и цинк, ответственный за устранение жирного блеска и борьбу с несовершенствами.
Еще одна эффективная сыворотка для лица — Effaclar Ultra Duo (+) от La Roche-Posay. По словам экспертов, она помогает устранять несовершенства, которые возникают из-за неправильного питания, стрессов и недостаточного ухода. Ее действие обусловлено инновационной формулой, состоящей из трех кислот: салициловой, гликолевой и липогидроксикислоты, которые способствуют выравниванию рельефа кожи, устранению следов от акне и улучшению цвета кожи.
На третьем месте — сыворотка Vitamin C Bright Serum от Orjena. Это продукт корейского производства, который подойдет для увядающей кожи лица, которой нужно вернуть упругость и эластичность, а также сияние, тонус и энергию. В ее состав входит масло лимона — источника витамина С, благодаря чему сыворотка способствует улучшению цвета лица и стимулирует микроциркуляцию. Также в основу продукта входит экстракт брюссельской капусты, который смягчает и увлажняет кожу. В свою очередь масло розмарина стимулирует выведение токсинов. У средства гелевая текстура, и оно экономно расходуется.