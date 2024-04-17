Обзор топовых сывороток для лица

На третьем месте — сыворотка Vitamin C Bright Serum от Orjena. Это продукт корейского производства, который подойдет для увядающей кожи лица, которой нужно вернуть упругость и эластичность, а также сияние, тонус и энергию. В ее состав входит масло лимона — источника витамина С, благодаря чему сыворотка способствует улучшению цвета лица и стимулирует микроциркуляцию. Также в основу продукта входит экстракт брюссельской капусты, который смягчает и увлажняет кожу. В свою очередь масло розмарина стимулирует выведение токсинов. У средства гелевая текстура, и оно экономно расходуется.