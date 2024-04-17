Принцип «одного окна»: Tele2 поможет бизнесу упростить коммуникации с клиентами

«Онлайн-общение с клиентами набирает все большую популярность. На сегодняшний день программы-боты есть практически у каждого крупного продавца товаров или услуг. К ним активно присоединяется средний и малый бизнес. Этот идеальный консультант может работать круглосуточно 365 дней в году, соблюдая строгие стандарты обслуживания. Мы предлагаем многофункционального помощника, который решит множество важных задач и, в конечном счете, улучшит сервис. На сегодняшний день это направление является наиболее перспективным и быстрорастущим каналом коммуникаций».