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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

В Госдуме сообщили о мерах поддержки бизнеса в 2024 году

В Госдуме сообщили о мерах поддержки бизнеса в 2024 году

17 апреля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Государственной Думы Алексей Говырин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году.

Как передают NEWS.ru со ссылкой на парламентария, в этом году для российских предпринимателей действует специальный порядок получения некоторых преференций. Речь идет о предоставлении имущественных льгот, передаче государственного имущества, а также государственных и муниципальных гарантиях. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), получившие в 2021 году кредиты на льготных условиях, смогут воспользоваться отсрочкой.

На сегодняшний день для МСП действуют предельные процентные ставки по льготным займам. Они не могут быть выше 15,75% годовых при действующей ключевой ставке Банка России от 13%.

По словам депутата Говырина, малые и средние предприятия в этом году могут воспользоваться антикризисными льготными программами кредитования. Парламентарий уточнил, что МСП из IT-отрасли разрешено не уплачивать налог на прибыль в случае безвозмездного получения в качестве поддержки работ, услуг и имущественных прав от государства и органов местного самоуправления, а также КМСП и ее дочерних структур.

В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области до 2025 года действуют программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. В числе условий программы — наличие у заемщика права на заключение одного кредитного соглашения только с одним банком.

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