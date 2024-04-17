В Госдуме сообщили о мерах поддержки бизнеса в 2024 году

По словам депутата Говырина, малые и средние предприятия в этом году могут воспользоваться антикризисными льготными программами кредитования. Парламентарий уточнил, что МСП из IT-отрасли разрешено не уплачивать налог на прибыль в случае безвозмездного получения в качестве поддержки работ, услуг и имущественных прав от государства и органов местного самоуправления, а также КМСП и ее дочерних структур.