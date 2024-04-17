В Госдуме сообщили о мерах поддержки бизнеса в 2024 году

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как передают NEWS.ru со ссылкой на парламентария, в этом году для российских предпринимателей действует специальный порядок получения некоторых преференций. Речь идет о предоставлении имущественных льгот, передаче государственного имущества, а также государственных и муниципальных гарантиях. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), получившие в 2021 году кредиты на льготных условиях, смогут воспользоваться отсрочкой.
На сегодняшний день для МСП действуют предельные процентные ставки по льготным займам. Они не могут быть выше 15,75% годовых при действующей ключевой ставке Банка России от 13%.
По словам депутата Говырина, малые и средние предприятия в этом году могут воспользоваться антикризисными льготными программами кредитования. Парламентарий уточнил, что МСП из IT-отрасли разрешено не уплачивать налог на прибыль в случае безвозмездного получения в качестве поддержки работ, услуг и имущественных прав от государства и органов местного самоуправления, а также КМСП и ее дочерних структур.
В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области до 2025 года действуют программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. В числе условий программы — наличие у заемщика права на заключение одного кредитного соглашения только с одним банком.