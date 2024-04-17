ВТБ: Россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

Спрос на потребление медицинских препаратов, а также обращений к медицинским специалистам опережает динамику покупки спортивных товаров. Траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства в первом квартале превысили 34,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей составили покупки лекарств в аптеках (рост на 23% по объему к аналогичному периоду прошлого года) и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках (на 26% больше по объему).Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%. В общей сложности за этот период клиенты ВТБ направили 1,7 млрд рублей на покупку спортинвентаря и прочих атрибутов для активного отдыха. Заметно выросло количество желающих заниматься в специализированных спортивных сообществах. Фитнес-абонементы и членство в спортивных клубах оплачивались россиянами на 8% чаще, чем годом ранее. В январе–марте клиенты ВТБ направили на эти цели свыше 3,6 млрд рублей.