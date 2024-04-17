ВТБ тестирует собственную метавселенную

Сегодня платформа насчитывает несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются в банке для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и т. д. Такой формат объединяет лучшее от офлайн- и онлайн-коммуникаций, включая широкий перечень инструментов геймификации, а также взаимодействие с различными 3D-объектами.



Пользователи принимают участие в «метамероприятиях» в виде 3D-аватаров или в более привычном формате присутствия — при помощи видеозвонка, который осуществляется за счет интеграции метавселенной с российской коммуникационной платформой DION.



Метавселенная — собственная разработка ВТБ, созданная подразделением по работе с инновациями банка. Сейчас ВТБ использует метавселенную как продукт для собственных нужд. При этом она открыта для интеграции с другими цифровыми системами, продуктами и сервисами, в том числе цифровыми аватарами и виртуальными голосовыми помощниками.