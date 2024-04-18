Александр Ищенко: На вызовы Ростовская область отвечает удвоенной эффективностью

За 2023 год в консолидированный бюджет области поступило собственных доходов в объеме 315,3 млрд рублей, что на 66,1 млрд рублей выше факта 2022 года (126,5%) и на 11,7 млрд рублей больше, чем было запланировано. Рост доходной части бюджета позволяет не только исполнять все социальные обязательства перед жителями области, но и увеличивать расходы на бюджет развития. В 2023 году он вырос на 30 процентов по сравнению с итогом 2022 года. Это позволило увеличить расходы на строительство и реконструкцию областных и муниципальных объектов.