Александр Ищенко: На вызовы Ростовская область отвечает удвоенной эффективностью

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как пояснил спикер донского парламента Александр Ищенко, доклад главы региона был внесен в программу заранее и предварительно изучен каждой фракцией.
Во время своего выступления губернатор подвел итоги прошлого года. По его словам за прошедший 2023 год Ростовская область показала рост по всем ключевым направлениям.
— Рост валового региональный продукт вырос на 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основные капиталы. в зависимости от инфляции они выросли на 23%. Стабильным остается рынок труда, среднемесячная заработная плата выросла на 15%. Регистрируемая безработица снижена за год на 0,1 процентного пункта, на 1 января 2024 она составила 0,4, а сейчас 0,3. В 2023 году на Дону воплощались в жизнь 46 региональных проектов, на реализацию которых направлен 41 млрд рублей бюджетных средств. Благодаря командной работе при поддержке президента РФ, правительство России и мы смогли заложить устойчивую основу для развития нашего региона, — сказал Василий Голубев.
Губернатор также отметил, рост промышленного производства на 2%, увеличение аграрного сектора на 6,5% и напомнил о рекордном сборе урожая в 16,4 млн тонн. На 17,4% вырос объём строительных работ, а жилья введено почти 3 млн кв. метров. Также Ростовская область заняла 1-е место в стране по удельному весу организаций, внедряющих технологические инновации. Такое позитивное по всем направлениям экономическое развитие региона приводит к росту собственных доходов бюджета.
За 2023 год в консолидированный бюджет области поступило собственных доходов в объеме 315,3 млрд рублей, что на 66,1 млрд рублей выше факта 2022 года (126,5%) и на 11,7 млрд рублей больше, чем было запланировано. Рост доходной части бюджета позволяет не только исполнять все социальные обязательства перед жителями области, но и увеличивать расходы на бюджет развития. В 2023 году он вырос на 30 процентов по сравнению с итогом 2022 года. Это позволило увеличить расходы на строительство и реконструкцию областных и муниципальных объектов.
Отчет губернатора устроил представителей всех фракций донского парламента. Позицию фракции «Единая Россия» о результатах работы регионального Правительства обозначил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Если результаты прошедшего года соотнести с показателями Ростовской области предыдущих пяти — шести лет то мы вновь увидим продолжение траектории роста по всем самым значимым направлениям социально-экономического развития Ростовской области. Динамика здесь бесспорно отличная из года в год, и 2023 находится на вершине этой линии роста. Но эти, весьма значительные результаты некорректно рассматривать однобоко — в региональном измерении. Мы живем в историческом контексте. На первом плане общегосударственные задачи — СВО, возрождение воссоединенных территорий, защита экономического и государственного суверенитета нашего Отечества. В выполнении этих задач Ростовская область играет важную и специфическую роль в силу своего географического положения, и в силу своего мощного экономического потенциала. Через нее идет снабжение боевых частей, поток грузов помощи жителям присоединенных территорий. Она принимает свое деятельное участие в ускоренной интеграции новых территорий в экономическую и социально-правовую систему РФ. Именно поэтому отчетные цифры прироста основных отраслей экономики РО сегодня вдвойне более весомы. На объективные вызовы времени Ростовская область отвечает удвоенной эффективностью. Валовой региональный продукт, промышленность, строительство, инновационное развитие, потребительский сектор, заработные платы, все это находится в плюсе. Меры поддержки в отношении предпринимателей, аграриев и инвесторов, которые выдвигались фракцией «Единая Россия» также здесь находят свои плоды. Ростовская область уверенно наращивает динамику развития, но еще более важно, что благодаря таким результатам пополняется доходная часть регионального бюджета, а значит возможности социальной поддержки жителей Дона, — пояснил Александр Ищенко.
Положительную оценку работе правительства за 2023 год поставила и фракция ЛДПР. Ее лидер Денис Фраш пояснил, что в настоящее время наша страна проходит сложный исторический период, но несмотря на все сложности Ростовская область движется вперед, хотя и находится очень близко к эпицентру событий.
— Все эти факторы оказывают дополнительную нагрузку как на региональное правительство, так и на губернатора в частности. Тем не менее, мы видим, что наша область показывает хорошие показатели. По традиции мы сильны в сельском хозяйстве, наблюдаем открытие новых производств, рост заработной платы. Кроме того многое идет на социальные нужды, на образование, на медицину. Все это в комплексе позволяет оценить фракции ЛДПР работу губернатора и правительства региона в 2023 году — положительно, — поделился Денис Фраш.
Депутат от партии «Справедливая Россия» Борис Вальтер также согласился с положительной оценкой работы областного правительства за 2023 год. — Результаты работы правительства показывают, что Ростовская область достаточно успешно справляется с теми трудностями и вызовами, которые перед нами ставит текущая геополитическая ситуация. У нас объем валового регионального продукта растет опережающими темпами, наша область входит в топ 2 среди российских регионов по инновационной активности. Разработана программа поддержки участников СВО и членов их семей, активно развиваются все отрасли социальной сферы и мы справляемся, — отметил Борис Вальтер.
Лидер фракции КПРФ донского парламента Алексей Мисан, также подчеркнул положительную динамику в работе областного правительства, выделив улучшение по многим отраслям.
В процессе обмена мнениями, каждый из депутатов отметил, что региональный бюджет сохранил социальную направленность, а это значит, что область по-прежнему уделяет приоритетное внимание развитию здравоохранения, образования, социальной поддержке населения, культуре.