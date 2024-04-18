Эксперты ФОМС призвали бесплатно проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС

Помимо оценки репродуктивного здоровья важным направлением программы ОМС остается экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года в рамках национального проекта «Демография» будет проведено не менее 450 тысяч процедур ЭКО. С 2017 года эта процедура стала бесплатной для желающих стать родителями, и, согласно данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий в стране родилось более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.