Эксперты ФОМС призвали бесплатно проверить репродуктивное здоровье по полису ОМС

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
Медицинские услуги, оказываемые по ОМС, включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Эта программа утверждается на текущий год и двухлетний плановый период. Ее финансирование в текущем году за счет средств ОМС было увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, что существенно улучшило доступность и качество медицинского обслуживания по ОМС, сообщает kp.ru.
Предупреждение заболеваний продолжает оставаться в приоритете для российской системы здравоохранения, и профилактические мероприятия, такие как диспансеризация и профосмотры, доступны в поликлиниках и женских консультациях. Оценка репродуктивного здоровья считается одним из наиболее важных нововведений программы государственных гарантий, ориентированных в том числе на улучшение демографической ситуации в стране.
По словам руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, в этом году будет проведено более 100 миллионов профилактических осмотров, включая шесть миллионов диспансеризаций для оценки репродуктивного здоровья. Основной целью таких диспансеризаций станет выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно влиять на возможность зачатия, течение беременности и ее исход, а также выявление факторов риска их развития.
Помимо оценки репродуктивного здоровья важным направлением программы ОМС остается экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года в рамках национального проекта «Демография» будет проведено не менее 450 тысяч процедур ЭКО. С 2017 года эта процедура стала бесплатной для желающих стать родителями, и, согласно данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий в стране родилось более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.