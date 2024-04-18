Исследование ИНВИТРО: уровень витамина D ниже нормы у 51% россиян

Больше всего беспокойство вызывает тот факт, что на первом месте по дефициту витамина D дети и подростки — 59,6% испытуемых в возрасте до 18 лет. За ними следуют лица от 18 до 45 лет, среди которых дефицит установлен у 53,22% исследованных, и на третьем месте — пациенты старше 65 лет, у 48,3% из которых обнаружен дефицит витамина.