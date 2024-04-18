Исследование ИНВИТРО: уровень витамина D ниже нормы у 51% россиян

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Проведенное исследование базируется на данных более чем 1,1 миллиона пациентов, прошедших обследование в течение последнего года, сообщает издание. Его результаты выявили, что уровень витамина D ниже нормы у 51% обследованных граждан, пишет newizv.ru.
Больше всего беспокойство вызывает тот факт, что на первом месте по дефициту витамина D дети и подростки — 59,6% испытуемых в возрасте до 18 лет. За ними следуют лица от 18 до 45 лет, среди которых дефицит установлен у 53,22% исследованных, и на третьем месте — пациенты старше 65 лет, у 48,3% из которых обнаружен дефицит витамина.
Частично дефицит витамина D у жителей России объясняется географическим положением страны. Загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах также может мешать проникновению ультрафиолетовых лучей. Сокращение времени, проведенного на свежем воздухе, характеризующее современный образ жизни, также способствует снижению синтеза витамина D. Именно поэтому его дефицит широко распространен в Российской Федерации: например, в Москве и Московской области недостаток этого витамина выявлен у 48% и 52% населения соответственно, тогда как в южных регионах страны этот показатель еще выше и составляет 56,8%.
Недостаток витамина D делает организм уязвимым перед различными инфекциями, поскольку именно это вещество участвует в работе иммунной системы. Кроме того, его дефицит увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеопороза, а также может сказываться на психическом здоровье, приводя к депрессии и раздражительности.
Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева отметила, что с возрастом кожа теряет способность к продуцированию витамина D. Она подчеркнула, что главным источником витамина D для человека является его синтез при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу. При этом в пищевых продуктах этот витамин содержится в ограниченном количестве.
Определить уровень витамина D в организме можно с помощью анализа крови, результаты которого позволят понять, нуждается ли пациент в дополнительном его приеме. При подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к специалистам для консультации, а не заниматься самолечением.