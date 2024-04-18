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Исследование ИНВИТРО: уровень витамина D ниже нормы у 51% россиян

Исследование ИНВИТРО: уровень витамина D ниже нормы у 51% россиян

18 апреля 2024, 11:15
Фото: Invitro
Обширное исследование, проведенное российской медицинской компанией ИНВИТРО, выявило, что свыше половины населения Российской Федерации страдает от дефицита витамина D.

Проведенное исследование базируется на данных более чем 1,1 миллиона пациентов, прошедших обследование в течение последнего года, сообщает издание. Его результаты выявили, что уровень витамина D ниже нормы у 51% обследованных граждан, пишет newizv.ru.

Больше всего беспокойство вызывает тот факт, что на первом месте по дефициту витамина D дети и подростки — 59,6% испытуемых в возрасте до 18 лет. За ними следуют лица от 18 до 45 лет, среди которых дефицит установлен у 53,22% исследованных, и на третьем месте — пациенты старше 65 лет, у 48,3% из которых обнаружен дефицит витамина.

Частично дефицит витамина D у жителей России объясняется географическим положением страны. Загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах также может мешать проникновению ультрафиолетовых лучей. Сокращение времени, проведенного на свежем воздухе, характеризующее современный образ жизни, также способствует снижению синтеза витамина D. Именно поэтому его дефицит широко распространен в Российской Федерации: например, в Москве и Московской области недостаток этого витамина выявлен у 48% и 52% населения соответственно, тогда как в южных регионах страны этот показатель еще выше и составляет 56,8%.

Недостаток витамина D делает организм уязвимым перед различными инфекциями, поскольку именно это вещество участвует в работе иммунной системы. Кроме того, его дефицит увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеопороза, а также может сказываться на психическом здоровье, приводя к депрессии и раздражительности.

Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева отметила, что с возрастом кожа теряет способность к продуцированию витамина D. Она подчеркнула, что главным источником витамина D для человека является его синтез при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу. При этом в пищевых продуктах этот витамин содержится в ограниченном количестве.

Определить уровень витамина D в организме можно с помощью анализа крови, результаты которого позволят понять, нуждается ли пациент в дополнительном его приеме. При подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к специалистам для консультации, а не заниматься самолечением.

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