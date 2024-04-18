МТС провела домашний интернет жильцам в новостройках и многоэтажках Ростова

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Подключение проходило в течение всего 2023 года и в несколько этапов. Установка связи осуществлялась с помощью технологии FTTB — «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. По мнению некоторых экспертов, технология FTTB считается одной из самых быстрых технологий для проведения интернета.
Одним из преимуществ появления нового провайдера в новостройках можно считать — расширение рынка услуг и ценовой разбивки для жильцов.