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МТС провела домашний интернет жильцам в новостройках и многоэтажках Ростова

МТС провела домашний интернет жильцам в новостройках и многоэтажках Ростова

18 апреля 2024, 10:01
Фото: donland.ru
МТС провела домашний интернет жильцам в новостройках и многоэтажках Ростова
МТС — цифровая экосистема, сообщила о запуске фиксированной связи в нескольких ЖК Ростова-на-Дону. Связь появилась в новостройках «Левобережный», «Сокол Град», «Гринсайд», «Западная резиденция», «Вересаево».

Подключение проходило в течение всего 2023 года и в несколько этапов. Установка связи осуществлялась с помощью технологии FTTB — «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. По мнению некоторых экспертов, технология FTTB считается одной из самых быстрых технологий для проведения интернета.

Одним из преимуществ появления нового провайдера в новостройках можно считать — расширение рынка услуг и ценовой разбивки для жильцов.

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