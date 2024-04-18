Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что люди вскоре не смогут жить без ИИ

«Рано или поздно технологии машинного обучения будут доминировать в большинстве окружающих нас сервисов. Но живой разум такие технологии никогда не смогут заменить. Они смогут заменить человека в каких-то рутинных процессах, но ключевое отличие человека от робота — это его способность принятия как раз нестандартных решений в нетривиальных ситуациях. Единственной угрозой в использовании технологий искусственного интеллекта, на мой взгляд, может быть только в их необдуманном использовании, когда они смогут приводить к нанесению физического вреда», — сообщил Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.