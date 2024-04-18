Сбер и власти Москвы помогут педагогам повысить цифровые навыки

Сбер часто и довольно успешно экспериментирует с администрацией Москвы, рассказал Герман Греф. Когда создавалась первая «Школа 21», это тоже был эксперимент. Но все понимали, что это будет очень интересная система обучения. С этой целью Сбер разработал собственную платформу на основе технологий, которые ни от кого не зависят. Школа продолжает развиваться, а проект — расширяться. Школы появляются в других регионах РФ. В планах создание аналогичных школ и за рубежом.