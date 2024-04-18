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Published Сегодня, 14:42

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Updated Сегодня, 14:42

Сбер и власти Москвы помогут педагогам повысить цифровые навыки

Сбер и власти Москвы помогут педагогам повысить цифровые навыки

18 апреля 2024, 14:42
Фото: Пресс-служба Сбербанка
Сбер и правительство Москвы анонсировали запуск программы обучения преподавателей московских колледжей на базе школы цифровых технологий Сбера «Школа 21».

Кроме того, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение, предполагающее сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает rg.ru, целью программы является получение педагогами знаний в области искусственного интеллекта через практические занятия. Они научатся применять его в повседневной педагогической деятельности и создавать кейсы по применению AI в сфере профессионального образования.

Сбер часто и довольно успешно экспериментирует с администрацией Москвы, рассказал Герман Греф. Когда создавалась первая «Школа 21», это тоже был эксперимент. Но все понимали, что это будет очень интересная система обучения. С этой целью Сбер разработал собственную платформу на основе технологий, которые ни от кого не зависят. Школа продолжает развиваться, а проект — расширяться. Школы появляются в других регионах РФ. В планах создание аналогичных школ и за рубежом.

«С момента открытия первой „Школы 21“ мы вырастили тысячи студентов, которые готовы к новой жизни в новых условиях. И дальше мы ставим перед собой задачу помочь людям жить в комфорте с новыми технологиями, — поделился Греф. — Поэтому вкладывайте в детей самое важное понимание — отсутствие страха перед будущим и перед технологиями».

Издание отмечает, что в рамках первого этапа 200 педагогов столичных колледжей, ведущих обучение специалистов по программам ИТ, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21». В ближайшее время первые 100 участников программы готовятся окончить курс по искусственному интеллекту.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Москва часто выступает лидером по многим направлениям, в том числе по применению искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а заключенное соглашение дает еще больший импульс дружбе Москвы со Сбером.

Собянин подчеркнул, что то, что Сбер делает в самых различных отраслях, вызывает огромное уважение. Сбер не просто один их крупнейших банков в РФ и финансовая корпорация, а локомотив развития российской цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий, которые применяются во многих сферах и значат многое не только для развития столицы, но и конкурентности всей России.

#Общество
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