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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Центр финансовой грамотности банка «Центр-инвест» отметил юбилей

Центр финансовой грамотности банка «Центр-инвест» отметил юбилей

18 апреля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
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Центр финансовой грамотности, который является социально-образовательным проектом банка «Центр-инвест», отпраздновал 10 лет работы. Благодаря этому проекту повысить свою финансовую грамотность смогли свыше двух миллионов граждан.

Они получили бесплатные консультации, а лекции и семинары стали популярны среди учащихся школ, вузов, преподавателей, бизнесменов и пенсионеров.

Центры финансовой грамотности предоставляют возможность всем получить знания о финансовом мире, рисках и доходах, а также развить навыки принятия решений в этой сфере и понимания их дальнейших последствий. На данный момент пять Центров финансовой грамотности успешно функционируют в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Волгоград и Волгодонск. Причем ничего платить за обучение не нужно.

За последние 10 лет специалисты провели огромное количество мероприятий, в том числе более шести тысяч были связаны с финансовой грамотностью.

Кроме того, для 2,1 миллиона человек организовали семинары по финансовой грамотности, как в онлайн, так и офлайн. Успели обучить 5,2 тысячи волонтеров, чтобы распространять знания о финансах по всей стране и в других государствах.

А также подготовили 1,8 тысячи преподавателей, которые передают полученные знания следующим поколениям. Во всех Центрах финансовой грамотности для школьников проводят занятия по планированию бюджета, личной финансовой безопасности. Они узнают о главных финансовых инструментах и о том, как распределять кредитную нагрузку. Также им объясняют нюансы безопасности в Интернете.

В Центрах действует акселерационная программа «Центр-инвеста», предназначенная для успешного начала работы предпринимателей и дальнейшего развития уже существующих проектов.

Напомним, что рейтинговое агентство АКРА присвоило банку «Центр-инвест» наивысший ESG-рейтинг ESG-АА уровень ESG-2. Это говорит об ответственном отношении банка к обществу, студентам и развитию финграмотности.

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