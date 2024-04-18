Центр финансовой грамотности банка «Центр-инвест» отметил юбилей

Центры финансовой грамотности предоставляют возможность всем получить знания о финансовом мире, рисках и доходах, а также развить навыки принятия решений в этой сфере и понимания их дальнейших последствий. На данный момент пять Центров финансовой грамотности успешно функционируют в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Волгоград и Волгодонск. Причем ничего платить за обучение не нужно.