В Модульбанке появилась возможность использовать B2B-переводы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:33
Одна из очевидных задач на сегодня заключается в том, чтобы упростить проведение международных платежей в условиях антироссийских санкций. Новые типы переводов нацелены на улучшение качества и скорости платежей. Стоит учесть, что новые типы переводов предполагают введение более надёжных методов аутентификации и шифрования в целях исключения несанкционированного доступа к средствам. Все это интегрируется с современными технологиями, среди которых блокчейн или ИИ.
Одним из подобных новшеств на рынке финуслуг можно назвать B2B-переводы в банках, которые доступны в режиме онлайн из любой точки мира. Эти переводы делают возможным осуществление международных платежей, они могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Банковские В2В-переводы позволяют снизить издержки на обработку платежей и обмен документами, будучи при этом безопасными и предоставляя компаниям полную информацию о состоянии их счетов и истории платежей, сообщает gorod55.ru.
Услуга подобных переводов уже существует в целом ряде крупнейших российских кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). С начала апреля B2B-переводы через СБП осуществляет для своих клиентов Модульбанк.
Доступ к этим переводам могут получить все индивидуальные предприниматели и юрлица, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и индивидуальные предприниматели. Однако, в отличие от классических банковских переводов, этот вид переводов доступен постоянно и работает моментально.
Перевод можно осуществить за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует полученный код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.
Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева говорит о B2B-переводах через СБП как о большом шаге для развития рынка.
Она напомнила, что люди уже привыкли к возможности переводить средства мгновенно и круглосуточно, а теперь такие же быстрые и комфортные денежные переводы стали доступны для юридических лиц и ИП.
На развитие рынка банковских переводов в России влияет не только экономическая, но и политическая ситуация. Эксперты убеждены: финансовые учреждения будут продолжать путь адаптации к любым меняющимся условиям, разрабатывая новые способы осуществления переводов.