В Модульбанке появилась возможность использовать B2B-переводы

Одним из подобных новшеств на рынке финуслуг можно назвать B2B-переводы в банках, которые доступны в режиме онлайн из любой точки мира. Эти переводы делают возможным осуществление международных платежей, они могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Банковские В2В-переводы позволяют снизить издержки на обработку платежей и обмен документами, будучи при этом безопасными и предоставляя компаниям полную информацию о состоянии их счетов и истории платежей, сообщает gorod55.ru.