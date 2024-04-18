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Юрист Габович рассказал, кто получит выплаты ко Дню Победы в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, кто получит выплаты ко Дню Победы в Ростовской области

18 апреля 2024, 10:39
Фото: donland.ru
Юрист Габович рассказал, кто получит выплаты ко Дню Победы в Ростовской области
К празднику Победы 9 Мая 2024 года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, получат две выплаты, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Первая выплата — федеральная. По словам юриста, она производится по указу президента и предусматривает выплату для инвалидов и участников ВОВ в размере 10 тысяч рублей.

«Кроме того, эту выплату получат обозначенные категории граждан, которые проживают не только в России, но и в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках — эти республики выделены в указе», — отмечает Антон Габович.
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Спикер разъясняет, что выплата будет перечислена автоматически без заявительного порядка. Для нее не потребуется собирать дополнительные документы.

«Размер региональной выплаты в донском крае также составляет 10 тысяч рублей. Ее получат инвалиды и участники ВОВ, которые участвовали в боевых действиях 1941–1945 годов», — сообщает юрист.

Собеседник уточняет, что выплату получат и те категории ростовчан, которые с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года проходили военную службу (не менее шести месяцев) в учреждениях, не входящих в состав действующей армии.

«То есть те люди, которые хоть и не участвовали в боевых действиях, но тоже работали на победу», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие важные для ростовчан законы вступили в силу в апреле 2024 года.

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