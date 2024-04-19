Александр Ищенко: «Бюджет решает проблемы, которые перед нами обозначают избиратели»

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
На повестку дня вынесли 27 вопросов, один из них коснулся изменений в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Это первые поправки в областной бюджет в текущем году.
Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко отметил, что поправки в бюджет опираются на результаты прошлого года, а также на поступление налоговых и неналоговых доходов и наполнение областной казны. То есть удачное завершение 2023 года, позволяет парламенту перераспределить средства.
По словам заместителя губернатора Ростовской области, министра финансов Лилии Федотовой, предлагаемый законопроект является очередным важным шагом в решении актуальных задач нашего региона. Он направлен на улучшение качества жизни людей, развитие социальной сферы и поддержку муниципальных образований.
— В бюджете учтены принятые губернатором решения по увеличению региональных выплат военнослужащим, которые сейчас находятся в горячей зоне СВО. Их поддержка как и прежде будет осуществляться бесперебойно и максимально оперативно. Соответствующие средства предусмотрены в резервном фонде. С учетом переформатирования уже запланированы ассигнования из дополнительных источников. Только в 2024 году расходных обязательств принято на сумму порядка 35 млрд рублей. Для их финансового обеспечения нами были сконцентрированы имеющиеся ресурсы — остатки прошлого года, зарезервированные средства и экономия по результатам конкурсных процедур. Нарастить расходы также позволили и федеральные трансферты. Сложившиеся остатки в бюджете по итогам 2023 года вовлечены в объеме 17 млрд рублей и позволяют решить большое количество финасово-емких, не включенных в первоначальный бюджет вопросов, — пояснила министр финансов.
Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко подчеркнул, что вопрос об изменениях в областной бюджет всегда остается актуальным. И хотя это первые поправки в бюджет в текущем году, главное, что их характеризует — вовлечение в бюджет дополнительных доходов поступивших в том числе за 2023 год.
— Напомню, что прошлый год был очень успешным, по бюджетному развитию и целый ряд средств которые поступили в конце года они будут вовлечены в бюджетный оборот первыми поправками. То есть, благодаря экономии, расходы областного бюджета на 2024 год вырастут на 17,4 млрд рублей. Сюда войдут и дополнительные средства в размере 2,5 млрд рублей федеральной поддержки, которую получает Ростовская область, — пояснил Александр Ищенко.
Как пояснили на заседании, наибольшая часть дополнительных средств пойдет в сферу жилищно-коммунального хозяйства и составит 12,5 млрд рублей. В том числе, 7,1 млрд рублей будет направлен на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги и региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с применением понижающих коэффициентов к единому тарифу.
Часть средств будет потрачена на модернизацию объектов водоснабжения Ростовской области. Более 700 млн рублей — будет направлено на завершение строительства водопровода в Аксайском и Неклиновском районах, а также на капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода города Шахты. 170 млн рублей — на строительство, реконструкцию, капремонт и проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске, в Азовском, Советском, Пролетарском и Морозовском районах, а также на реконструкцию системы Шахтинско-Донского водовода. 105,1 млн рублей — на строительство сетей водоотведения в пос. Ясная Поляна г. Ростова-на-Дону. Еще 104,7 млн рублей пойдут на строительство внутриплощадочных сетей в поселках Красный Колос, Рассвет и Целина, а также на технологическое присоединение к сетям газоснабжения и электросетям поселков Красный Колос, Золотой Колос и Рассвет. 73,4 млн рублей — на капитальный ремонт водопроводных сетей в хуторах Алексеевский, Нестеркин и в поселках Каштановский и Новополеевский Обливского района.
На переселение граждан из аварийного жилья будет выделено 1,4 млрд рублей. Около 1 млрд рублей направят на рекультивацию свалок, то есть — на экологическое восстановление земельных участков в Донецке, Цимлянске и Таганроге. 600 млн рублей выделяется на ремонт, замену, модернизацию лифтов в многоквартирных домах. 300 млн рублей (296,0 млн рублей) — на формирование современной городской среды и так далее.
В сфере социальной политики расходы увеличатся на 2,6 млрд рублей, деньги будут распределены для решения вопросов касательно компенсации расходов по оплате жилого помещения для многодетных семей, а также предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Расходы на образование увеличиваются на 2,2 млрд рублей. Это и ремонт школ и детских садов, а также их строительство. Сфера здравоохранения дополнительно получит 3,4 млрд рублей.
— За счет перераспределения средств областного бюджета, появившихся в результате экономии на строительстве высокотехнологического корпуса областной детской клинической больницы, мы выделяем 3,4 млрд рублей на решение наиболее важных проблем системы здравоохранения практически в каждом городе и районе Ростовской области. И это именно те проблемы, которые перед нами обозначают наши избиратели, — рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
731 млн рублей пойдет на приобретение 84 автомобилей скорой медицинской помощи и 65 санитарных машин для больниц, поликлиник, ФАПов в Азовском, Аксайском, Тацинском, Красносулинском, Багаевском, Ремонтненском Чертковском районах и в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Батайске, Шахтах, Донецке, Волгодонске и Каменске-Шахтинском. 655,1 млн рублей — на приобретение 114 единиц оборудования для отделений хирургии и травматологии в 11-ти учреждениях здравоохранения в Ростове-на-Дону, Гуково, Азове, Новочеркасске, Шахтах, Каменске-Шахтинском, в Семикаракорском и Сальском районах. Еще 430,7 млн руб. идет на приобретение оборудования для отделений областных больниц, которые оказывают экстренную (неотложную) медицинскую помощь женщинам и детям в Таганроге, Ростове-на-Дону, Азове и Сальском районе. 473 млн руб. выделено на оснащение кардиологического отделения Областной детской клинической больницы. 412,2 млн руб. — для Областного детского хирургического центра инновационных технологий, который совсем скоро откроется в донской столице. 270,2 млн руб. выделяется 17-ти больницам и поликлиникам для замены оборудования, мебели, покупки оргтехники.
На оснащение трех офтальмологических центров в больницах Ростовской области выделяется 145,3 млн руб., на медпомощь для участников специальной военной операции, если она оказывается в учреждениях здравоохранения Ростовской области, — 105,2 млн руб. Также 208,2 млн руб. за счет средств федерального бюджета идет на модернизацию первичного звена здравоохранения.
Будут выделены средства и на другие потребности в различных сферах социальной направленности включая спорт, культуру, дорожный фонд и так далее. Законопроектом предусмотрены и новые направления.
Докладчики добавили, что все финансирование будет обеспечено путем распределения резервов и направлено на устойчивое развитие региона, которое планировалось в первоначальном бюджете.