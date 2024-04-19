Александр Ищенко: «Бюджет решает проблемы, которые перед нами обозначают избиратели»

Часть средств будет потрачена на модернизацию объектов водоснабжения Ростовской области. Более 700 млн рублей — будет направлено на завершение строительства водопровода в Аксайском и Неклиновском районах, а также на капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода города Шахты. 170 млн рублей — на строительство, реконструкцию, капремонт и проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске, в Азовском, Советском, Пролетарском и Морозовском районах, а также на реконструкцию системы Шахтинско-Донского водовода. 105,1 млн рублей — на строительство сетей водоотведения в пос. Ясная Поляна г. Ростова-на-Дону. Еще 104,7 млн рублей пойдут на строительство внутриплощадочных сетей в поселках Красный Колос, Рассвет и Целина, а также на технологическое присоединение к сетям газоснабжения и электросетям поселков Красный Колос, Золотой Колос и Рассвет. 73,4 млн рублей — на капитальный ремонт водопроводных сетей в хуторах Алексеевский, Нестеркин и в поселках Каштановский и Новополеевский Обливского района.