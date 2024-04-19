Эксперты заявили о перегреве экономики России

Posted Сегодня, 07:00
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В первом квартале текущего года рост отечественного ВВП был высоким. Это означает, что разрыв между спросом и производством может составлять от 1,5 до 3 процентов. Также наблюдаются высокие темпы роста экономической активности, сообщает pravda.ru.
Дмитрий Полевой, директор по инвестициям в «Астра Управление активами», подчеркнул, что это свидетельствует о том, что экономика перегревается.
В результате всего этого возможно ослабление курса рубля по отношению к основным мировым валютам.