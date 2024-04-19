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Published Сегодня, 17:47

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В Ростовской области усилили безопасность после теракта в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области призвал жителей смотреть по сторонам после «Крокуса»

19 апреля 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области усилили безопасность после теракта в «Крокусе»

В Ростовской области усилили безопасность после теракта в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» о принятых в регионе мерах после теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле».

После теракта усилили меры безопасности на всех массовых мероприятиях.

Сразу после трагедии в Подмосковье в Ростовской области состоялось экстренное заседание региональной антитеррористической комиссии.

«Меры безопасности усилены, все, кому положено, их реализуют в полном объеме», — подчеркнул Василий Голубев.
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Кроме того, губернатор призвал жителей Ростовской области быть бдительными и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных ситуациях в правоохранительные органы. Только совместными усилиями можно предотвратить новые трагедии.

«Будьте внимательны, смотрите по сторонам, лишний раз обращайте внимание на то, что вас беспокоит», — призвал Голубев.

Ранее стало известно, что в Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Теракт#Полиция#Беспилотники#Массовые мероприятия#Меры безопасности
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