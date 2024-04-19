Губернатор Ростовской области призвал жителей смотреть по сторонам после «Крокуса»

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:49
После теракта усилили меры безопасности на всех массовых мероприятиях.
Сразу после трагедии в Подмосковье в Ростовской области состоялось экстренное заседание региональной антитеррористической комиссии.
«Меры безопасности усилены, все, кому положено, их реализуют в полном объеме», — подчеркнул Василий Голубев.
Кроме того, губернатор призвал жителей Ростовской области быть бдительными и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных ситуациях в правоохранительные органы. Только совместными усилиями можно предотвратить новые трагедии.
«Будьте внимательны, смотрите по сторонам, лишний раз обращайте внимание на то, что вас беспокоит», — призвал Голубев.
Ранее стало известно, что в Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников.