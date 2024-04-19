Меры поддержки МСП Банка позволили компаниям МСП выпустить облигации на 2,5 млрд руб

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
За шесть последних месяцев МСП Банк поддержал 20 выпусков на общую сумму 5 млрд рублей, пишет РИА Новости.
По заявлению председателя наблюдательного совета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, поддержка, предоставляемая МСП Банком как институтом развития предприятиям МСП, значительно упрощает их выход на фондовый рынок. Популярность этого метода привлечения финансирования среди компаний малого и среднего бизнеса постоянно растет. В целом объем выпущенных при поддержке МСП Банка облигаций за один первый квартал 2024 года можно сопоставить с таковым за весь прошлый год.
Также глава КМСП напомнил, что на рынке заключили первую сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Он рассказал, что данный механизм позволяет снижать ставки фондирования для эмитентов, что имеет большое значение в процессе принятия решения о выходе на фондовый рынок.
По словам Ивана Подберезняка, председателя правления МСП Банка, финансовая организация обладает возможностями, позволяющими на фоне благоприятной конъюнктуры и соответствующего уровня спроса до конца года предоставить поддержку совокупным объемом до 8 млрд рублей выпускам биржевых облигаций компаний МСП.
МСП Банк предоставил меры поддержки малым технологическим компаниям (МТК). в частности, собственные облигации выпустили компании «ХРОМОС Инжиниринг» (производит хроматографические комплексы) и «Мой Самокат» (предоставляет в аренду средства индивидуальной мобильности). МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором и при выпуске облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл», сферы деятельности которой включают лизинг, факторинг, поставки оборудования, сельхозработы и прочее. НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty) — разработчик и производитель импортозамещающего моечного промоборудования для очистки деталей и техники — также в списке эмитентов, выпуск облигаций которых поддержал МСП Банк.
Напомним, что МСП Банк участвует в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициатором которого стал президент Владимир Путин. Обязанности куратора проекта исполняет первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов.