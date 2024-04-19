Меры поддержки МСП Банка позволили компаниям МСП выпустить облигации на 2,5 млрд руб

По заявлению председателя наблюдательного совета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, поддержка, предоставляемая МСП Банком как институтом развития предприятиям МСП, значительно упрощает их выход на фондовый рынок. Популярность этого метода привлечения финансирования среди компаний малого и среднего бизнеса постоянно растет. В целом объем выпущенных при поддержке МСП Банка облигаций за один первый квартал 2024 года можно сопоставить с таковым за весь прошлый год.