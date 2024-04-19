Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» стартовал в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Более 200 команд с юга России, Северного Кавказа и присоединившихся территорий собрались вместе, чтобы определить финалистов. Участников проекта приветствовали полпред Президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По словам полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе, всех участников объединяет счастье семьи, где царят любовь, уважение, проявление добра и заботы.
— Именно в таких семьях воспитываются настоящие патриоты нашей страны. Уверен, что мероприятие позволит участникам раскрыть лучшие качества, воспитанные родным домом, поделиться теплом сердца и бесценным опытом, — отметил Владимир Устинов.
Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что конкурс, старт которому был дан в Год семьи и поддержанный Президентом России, в первую очередь направлен на защиту и сохранение семейных ценностей. Донская земля всегда была крепка семейными традициями: взаимной поддержкой, уважительным отношением к старшим, заботой о младших.
— В нашем регионе всегда почитали многодетность, и мы по праву гордимся «большими» семьями: за десять лет число таких семей увеличилось в Ростовской области в 2,5 раза, сейчас на Дону их почти 50 тысяч. Буквально сегодня на заседании Заксобрания депутаты поддержали предложение о повышении размеров отдельных выплат для многодетных семей, есть и другие планы, — поделился губернатор.
Василий Голубев добавил, что каждый год мерами социальной поддержки пользуется более 200 тысяч донских семей. Знаком губернатора «Во благо семьи и общества» награждаются 100 супружеских пар, проживших в браке 25, 50, 60 и более лет. С 2012 года такой награды удостоена 1181 супружеская пара.
А для сохранения семейных трудовых традиций в Ростовской области учреждено почётное звание «Трудовая династия Дона». Оно присваивается семьям, где не менее трех поколений занято в одной сфере.
— Трудовые династии — наглядный пример связи поколений, как и представленные семейные команды. Убеждён: если семья счастлива, то наше государство крепкое и сильное, — сказал глава региона.
В полуфинале принимали участие 30 семей из Ростовской области. Всем участникам пришлось пройти дистанционный этап, выполняя совместные задания, но сейчас их ждет целая серия интеллектуальных, спортивных, творческих испытаний. Командам придется продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга, а также умеют работать в команде. Кто именно станет финалистом, будет известно 21 апреля.
Победителей финала, проведение которого намечено на лето объявят 8 июля — в День семьи, любви и верности. 30 лучших семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в путешествие.
Напомним, что конкурс «Это у нас семейное» организован автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Организация была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ее миссия создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.