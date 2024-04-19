Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» стартовал в Ростове-на-Дону

— В нашем регионе всегда почитали многодетность, и мы по праву гордимся «большими» семьями: за десять лет число таких семей увеличилось в Ростовской области в 2,5 раза, сейчас на Дону их почти 50 тысяч. Буквально сегодня на заседании Заксобрания депутаты поддержали предложение о повышении размеров отдельных выплат для многодетных семей, есть и другие планы, — поделился губернатор.