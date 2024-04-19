В России будут массово готовить кадры в области искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Компания запускает работу с фундаментальным образованием в университетах и системную подготовку кадров в области ИИ. В целом у платформы есть планы получить образовательную лицензию и сделать свой сервис дополнительного образования.
До 2028 года компания планирует подготовить около 3000 IT-специалистов разных специальностей.
В магистратуру МФТИ первый набор составит 18 человек, чтобы максимально персонализировать учебный процесс. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку и улучшать сервисы, которыми сейчас пользуется 70 миллионов человек. К завершению магистратуры выпускники станут специалистами мидл-уровня, а лучших пригласят на работу.
Управляющий партнер Авито Иван Гуз рассказал, что исторически планка найма была и остается высокой и «мы нанимали в компанию лучших из лучших. Однако по мере роста масштабов компании и численности сотрудников в Авито мы столкнулись с дилеммой, что на рынке мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы. Мы будем стараться предоставить рабочие места всем, кто прошел наш отбор и показывает высокие результаты на нашей программе обучения».
Всего до 2028 года организация хочет начать сотрудничество с 11 ключевыми профильными вузами — МГУ, ИТМО, ВШЭ и др. .
Помимо магистратур, планируется создание и базовых кафедр на факультетах, чтобы обучать «с нуля». Образовательная методика будет основана на принципах доказательного обучения. Все дисциплины в учебной программе будут отобраны на основе набора навыков, необходимых на современном IT-рынке.
Директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский рассказал, что обучающиеся получают фундаментальное образование. Но для того, чтобы приносить пользу, у них должны быть специальные знания под определенного заказчика.
«Поэтому очень важно, с одной стороны, делать фундамент, а с другой стороны, привлекать наукоемких партнеров, которые дают интересные задачи для этого фундамента», — объяснил Андрей Райгородский.