В России будут массово готовить кадры в области искусственного интеллекта

В магистратуру МФТИ первый набор составит 18 человек, чтобы максимально персонализировать учебный процесс. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку и улучшать сервисы, которыми сейчас пользуется 70 миллионов человек. К завершению магистратуры выпускники станут специалистами мидл-уровня, а лучших пригласят на работу.