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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:43

«Песни советких казачат»: известный ростовский поэт Григорий Капанаков

«Песни советских казачат»: известный ростовский композитор Григорий Капанаков

20 апреля 2024, 11:40
Фото: pastvu.com
«Песни советких казачат»: известный ростовский поэт Григорий Капанаков

Краевед рассказал о жизни известного ростовского композитора Григория Капанакова

В нашем городе жил и работал композитор Григорий Христофорович Капанаков (1912−1963), который писал песни на стихи известных поэтов. Некоторые его песни были популярны в советское время — при Сталине.

Например, «Ленинские внучата», «Песни советских казачат», «Песня о Ленине» (сл. Л. Ошанина, 1952), «Песня о счастье» (сл. А. Чуркина, 1952), «Вперед» (сл. Н. Упеника, 1944). Сегодня тексты некоторых песен могут показаться наивными и излишне политизированными. Но не будем забывать, в какое время они писались.

Главное − эти песни искренние, талантливо написаны. Григорий Христофорович Капанаков писал музыку и для симфонических, и для духовых, и для струнных оркестров. Он также сочинял романсы.

Капанаков родился в Ростове, окончил теоретико-композиторское отделение Ростовского музыкального училища. Работал пианистом в различных клубах, домах культуры, кинотеатрах, преподавал в музыкальной школе, руководил самодеятельным оркестром, был солистом Ростовской областной филармонии, работал также преподавателем теоретических предметов в Ростовском музыкальном училище.

У Григория Христофоровича был несомненный дар преподавателя. Он умел разглядеть музыкальный талант в ребенке и увлечь музыкой.

У Григория Христофоровича был несомненный дар преподавателя. Он умел разглядеть музыкальный талант в ребенке и увлечь музыкой.У Григория Христофоровича был несомненный дар преподавателя. Он умел разглядеть музыкальный талант в ребенке и увлечь музыкой.
У Григория Христофоровича был несомненный дар преподавателя. Он умел разглядеть музыкальный талант в ребенке и увлечь музыкой.
Фото: ru.hayazg.info/ретушь / rostovgazeta.ru

Капанаков определил и судьбу моей мамы Галины Николаевны (Нагапетовны) Багдыковой (Явруян), которая долгие годы работала в музыкальной школе имени Гнесина, заведовала струнным отделением. Она преподавала по классу скрипки. Многие ее талантливые ученики впоследствии связали свою жизнь с музыкой, окончили Ростовскую консерваторию.

Я как-то спросил у мамы, в чем, по ее мнению, заключается секрет успеха в профессии. Она ответила, что помимо таланта, способностей и трудолюбия большое значение имеет личность наставника, доверие к учителю. Вообще, роль наставника в будущей профессии огромна.

По крайней мере, судьбу моей мамы определила именно встреча с Капанаковым. Когда она училась в музыкальной школе, ее прослушал Григорий Христофорович. Так уж получилось, что моя бабушка была с ним знакома. И потому мама была приглашена домой к Капанакову на прослушивание.

По воспоминаниям мамы, Капанаков был гостеприимным хозяином. Именно у него в доме она впервые в жизни увидела магнитофон. Для тех послевоенных лет это было чудом техники.

Именно у него в доме она впервые в жизни увидела магнитофон. Для тех послевоенных лет это было чудом техники.Именно у него в доме она впервые в жизни увидела магнитофон. Для тех послевоенных лет это было чудом техники.
Именно у него в доме она впервые в жизни увидела магнитофон. Для тех послевоенных лет это было чудом техники.
Фото: wikimedia.org

Необычным было для тех времен еще и то, что Григорий Христофорович записал выступление моей мамы на магнитофон. Потом они совместно слушали ее игру, анализировали музыкальное произведение и ее исполнение. Композитор долго беседовал с мамой. А потом сказал бабушке:

− У вашей дочери хорошие музыкальные способности. Ей надо поступать в музыкальное училище, а затем продолжать образование в консерватории.

Вот так с легкой руки Капанакова мама стала музыкантом, всю свою жизнь посвятив детям, обучая их игре на скрипке, даря им удивительно красивый и необыкновенный мир музыки.

К сожалению, Григорий Христофорович прожил недолгую жизнь. Но она была яркой, насыщенной и интересной. А главное − Капанаков оставил яркий след в музыкальной истории нашего города.

Георгий Багдыков

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