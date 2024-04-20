«Песни советских казачат»: известный ростовский композитор Григорий Капанаков

По крайней мере, судьбу моей мамы определила именно встреча с Капанаковым. Когда она училась в музыкальной школе, ее прослушал Григорий Христофорович. Так уж получилось, что моя бабушка была с ним знакома. И потому мама была приглашена домой к Капанакову на прослушивание.