«Песни советских казачат»: известный ростовский композитор Григорий Капанаков

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Например, «Ленинские внучата», «Песни советских казачат», «Песня о Ленине» (сл. Л. Ошанина, 1952), «Песня о счастье» (сл. А. Чуркина, 1952), «Вперед» (сл. Н. Упеника, 1944). Сегодня тексты некоторых песен могут показаться наивными и излишне политизированными. Но не будем забывать, в какое время они писались.
Главное − эти песни искренние, талантливо написаны. Григорий Христофорович Капанаков писал музыку и для симфонических, и для духовых, и для струнных оркестров. Он также сочинял романсы.
Капанаков родился в Ростове, окончил теоретико-композиторское отделение Ростовского музыкального училища. Работал пианистом в различных клубах, домах культуры, кинотеатрах, преподавал в музыкальной школе, руководил самодеятельным оркестром, был солистом Ростовской областной филармонии, работал также преподавателем теоретических предметов в Ростовском музыкальном училище.
У Григория Христофоровича был несомненный дар преподавателя. Он умел разглядеть музыкальный талант в ребенке и увлечь музыкой.
Капанаков определил и судьбу моей мамы Галины Николаевны (Нагапетовны) Багдыковой (Явруян), которая долгие годы работала в музыкальной школе имени Гнесина, заведовала струнным отделением. Она преподавала по классу скрипки. Многие ее талантливые ученики впоследствии связали свою жизнь с музыкой, окончили Ростовскую консерваторию.
Я как-то спросил у мамы, в чем, по ее мнению, заключается секрет успеха в профессии. Она ответила, что помимо таланта, способностей и трудолюбия большое значение имеет личность наставника, доверие к учителю. Вообще, роль наставника в будущей профессии огромна.
По крайней мере, судьбу моей мамы определила именно встреча с Капанаковым. Когда она училась в музыкальной школе, ее прослушал Григорий Христофорович. Так уж получилось, что моя бабушка была с ним знакома. И потому мама была приглашена домой к Капанакову на прослушивание.
По воспоминаниям мамы, Капанаков был гостеприимным хозяином. Именно у него в доме она впервые в жизни увидела магнитофон. Для тех послевоенных лет это было чудом техники.
Необычным было для тех времен еще и то, что Григорий Христофорович записал выступление моей мамы на магнитофон. Потом они совместно слушали ее игру, анализировали музыкальное произведение и ее исполнение. Композитор долго беседовал с мамой. А потом сказал бабушке:
− У вашей дочери хорошие музыкальные способности. Ей надо поступать в музыкальное училище, а затем продолжать образование в консерватории.
Вот так с легкой руки Капанакова мама стала музыкантом, всю свою жизнь посвятив детям, обучая их игре на скрипке, даря им удивительно красивый и необыкновенный мир музыки.
К сожалению, Григорий Христофорович прожил недолгую жизнь. Но она была яркой, насыщенной и интересной. А главное − Капанаков оставил яркий след в музыкальной истории нашего города.
Георгий Багдыков