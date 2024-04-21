Рекордные суммы автокредитов набрали жители Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 18:57
Это на 225,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем составил 6,62 миллиарда рублей.
Наибольший объем автокредитов были выданы в Москве (43 миллиарда рублей), Московская область (34 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (26 миллиарда рублей), Татарстане (23 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (22 миллиарда рублей).
Показатели нынешнего года стали рекордными в России.
Ранее стало известно, что ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 миллионов рублей.