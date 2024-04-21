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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Рекордные суммы автокредитов набрали жители Ростовской области в 2024 году

Рекордные суммы автокредитов набрали жители Ростовской области в 2024 году

21 апреля 2024, 15:45
Фото: 1MI
В Ростовской области с января по март 2024 года период выдано автокредитов на сумму свыше 21 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это на 225,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем составил 6,62 миллиарда рублей.

Наибольший объем автокредитов были выданы в Москве (43 миллиарда рублей), Московская область (34 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (26 миллиарда рублей), Татарстане (23 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (22 миллиарда рублей).

Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей
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Показатели нынешнего года стали рекордными в России.

Ранее стало известно, что ростовский каскадер уничтожил новый электромобиль за 7 миллионов рублей.

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#Наталья Романова#Россия#Ростовская область#Москва#Краснодарский край#Московская область#Электромобиль#Санкт-Петербург#Татарстан#Кредиты#Автокредиты#Национальное бюро кредитных историй#Рекорд
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