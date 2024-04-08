Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей

Posted Вчера, 14:48
Published Вчера, 14:48
Modified Вчера, 14:50
Updated Вчера, 14:50
В понедельник, 8 апреля, РИА «Рейтинг» поделились результатами исследования платежной дисциплины россиян, в рамках исследования аналитики изучали данные из 85 субъектов страны за исключением четырех новых регионов.
По словам экспертов, в 2023 году произошел настоящий кредитный бум, двигателем которого выступала ипотека — за год банки выдали более двух миллионов кредитов. В прошлом году портфель розничных кредитов вырос почти на четверть (+23%), а к 1 марта 2024 года показатель задолженности россиян перед банками достиг 33,6 триллиона рублей. Средняя ссудная задолженность достигла 440 тысяч рублей на каждого экономически активного россиянина.
Если говорить о платежной дисциплине, то аккуратнее всех платят кредиты жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. Просрочки по кредитам накопили от 1,8 до 2,33% заемщиков, а вот средний размер долгов на одного экономически активного гражданина составил 160, 564 и 529 тысяч рублей соответственно.
В Ростовской области ситуация оказалась значительно хуже. Регион занял 50-е место по уровню платежной дисциплины. Просрочки перед банками образовали у 3,76% заемщиков, при этом ссудная задолженность дончан перед банками составила 378 тысяч рублей.
В соседнем Краснодарском крае также оказалось достаточно жителей с просрочками по кредитам. Их накопили 3,83% заемщиков, а показатель задолженности на одного экономически активного жителя составил 481 тысячу рублей. Это обеспечило региону 54-е место в рейтинге платежной дисциплины.
Ранее среди ростовчан снизился интерес к покупке жилья в новостройках.