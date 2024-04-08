Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей

По словам экспертов, в 2023 году произошел настоящий кредитный бум, двигателем которого выступала ипотека — за год банки выдали более двух миллионов кредитов. В прошлом году портфель розничных кредитов вырос почти на четверть (+23%), а к 1 марта 2024 года показатель задолженности россиян перед банками достиг 33,6 триллиона рублей. Средняя ссудная задолженность достигла 440 тысяч рублей на каждого экономически активного россиянина.