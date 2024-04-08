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Posted Вчера, 14:48

Published Вчера, 14:48

Modified Вчера, 14:50

Updated Вчера, 14:50

В Ростовской области на жителей приходится по 378 тысяч рублей банковского долга`

Жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей

8 апреля 2024, 14:48
В Ростовской области на жителей приходится по 378 тысяч рублей банковского долга`
В Ростовской области ссудная задолженность экономически активного населения перед банками достигла 378 тысяч рублей, об этом сообщили аналитики РИА «Рейтинг».

В понедельник, 8 апреля, РИА «Рейтинг» поделились результатами исследования платежной дисциплины россиян, в рамках исследования аналитики изучали данные из 85 субъектов страны за исключением четырех новых регионов.

По словам экспертов, в 2023 году произошел настоящий кредитный бум, двигателем которого выступала ипотека — за год банки выдали более двух миллионов кредитов. В прошлом году портфель розничных кредитов вырос почти на четверть (+23%), а к 1 марта 2024 года показатель задолженности россиян перед банками достиг 33,6 триллиона рублей. Средняя ссудная задолженность достигла 440 тысяч рублей на каждого экономически активного россиянина.

Если говорить о платежной дисциплине, то аккуратнее всех платят кредиты жители Севастополя, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. Просрочки по кредитам накопили от 1,8 до 2,33% заемщиков, а вот средний размер долгов на одного экономически активного гражданина составил 160, 564 и 529 тысяч рублей соответственно.

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В Ростовской области ситуация оказалась значительно хуже. Регион занял 50-е место по уровню платежной дисциплины. Просрочки перед банками образовали у 3,76% заемщиков, при этом ссудная задолженность дончан перед банками составила 378 тысяч рублей.

В соседнем Краснодарском крае также оказалось достаточно жителей с просрочками по кредитам. Их накопили 3,83% заемщиков, а показатель задолженности на одного экономически активного жителя составил 481 тысячу рублей. Это обеспечило региону 54-е место в рейтинге платежной дисциплины.

Ранее среди ростовчан снизился интерес к покупке жилья в новостройках.

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